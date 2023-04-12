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Законодательство РК

Информация о введении визового режима для жителей Жанаозена – фейк

Информация о введении визового режима для жителей Жанаозена Фото: freepik
В акимате Астаны прокомментировали информацию о том, что жителям, приезжающим в столицу из Жанаозена и "других протестных городов", придется получать визы, сообщает Zakon.kz.

Сообщение опровергли в акимате Астаны, передает портал Stopfake.

"В Сети распространяется ложное сообщение о том, что в столице вводится визовый режим для жителей протестных городов Казахстана. Акимат Астаны сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Напоминаем, что распространение ложных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении.

Необходимо отметить, что источником сообщения является сатирический Instagram-аккаунт QazNews24.

В шапке профиля аккаунта указывается, что на странице публикуются выдуманные, а не настоящие новости.

12 апреля 2023 года в социальных сетях  появилась информация о переносе столицы Казахстана в Туркестан. Это тоже не более чем фейк.

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