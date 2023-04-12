Информация о введении визового режима для жителей Жанаозена – фейк

Фото: freepik

В акимате Астаны прокомментировали информацию о том, что жителям, приезжающим в столицу из Жанаозена и "других протестных городов", придется получать визы, сообщает Zakon.kz.

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