Информация о введении визового режима для жителей Жанаозена – фейк
Фото: freepik
В акимате Астаны прокомментировали информацию о том, что жителям, приезжающим в столицу из Жанаозена и "других протестных городов", придется получать визы, сообщает Zakon.kz.
Сообщение опровергли в акимате Астаны, передает портал Stopfake.
"В Сети распространяется ложное сообщение о том, что в столице вводится визовый режим для жителей протестных городов Казахстана. Акимат Астаны сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Напоминаем, что распространение ложных сведений влечет ответственность в соответствии с законодательством РК", – говорится в сообщении.
Необходимо отметить, что источником сообщения является сатирический Instagram-аккаунт QazNews24.
В шапке профиля аккаунта указывается, что на странице публикуются выдуманные, а не настоящие новости.
12 апреля 2023 года в социальных сетях появилась информация о переносе столицы Казахстана в Туркестан. Это тоже не более чем фейк.
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