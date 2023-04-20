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Досаев про застройку предгорий: Я не говорю строить виллы

Алматы, Досаев Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев 20 апреля ответил на жалобу жителя Бостандыкского района о застройке предгорных районов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мужчина рассказал, что на месте яблоневого сада возле плотины Карагайлы построили туристическую базу. Причем турзона никак не вписалась в ландшафт.

"Мы слышали, что в Парламенте предложили запретить застройку в предгорье. Поэтому мы, жители Алматы, просим вас разобраться", – сказал он.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что городу нужна развитая туристическая инфраструктура, где люди могли бы проводить время. И акимат будет развивать инфраструктуру. Но вопрос в том, как люди отдыхают в горах и убирают ли они за собой мусор.  

"Без привлечения нормальных частных инвесторов эта проблема никогда не решится. Во всем мире туристическая инфраструктура нужна, и кто-то за ней должен ухаживать", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Глава мегаполиса уточнил, что в Алматы выше 15 градусов стройка уже запрещена. Вопрос остается по незаконченным строениям.

"Мы с прошлой недели совместно с Агентством по противодействию коррупции и управлением акимата начали работу, связанную с ревизией выданных разрешений. Когда будут итоги, мы обязательно поделимся. Если вы видите где-то стройки, то обращайтесь, примем меры. Но запрещать все категорически нельзя. Я не говорю, что нужно строить виллы, дома, но туристическая инфраструктура городу нужна", – заключил аким.

Ранее на встрече с жителями Ерболат Досаев рассказал, что в Алматы реконструируют парк "Южный".

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