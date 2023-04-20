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Досаев высказался о субботнике и обратился к "микрофонным активистам"

Досаев высказался о субботнике и обратился к "микрофонным активистам" Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев призвал жителей южной столицы не разговорами, а делом доказать, как они любят свой город, и выйти на субботник, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц Бостандыкского района предложила Ерболату Досаеву организовать общегородской субботник, после чего спросила, будет ли он сам в нем участвовать.

Аким Алматы отметил, что участвует во всех субботниках и с удовольствием выйдет в 10:00 на одну из предложенных локаций. Однако подчеркнул, что пока другие общественные организации не особо проявляют активность.

"Хочу воспользоваться сейчас возможностью и призвать всех наших "микрофонных активистов" присоединиться, собрать людей, и на деле, а не на словах, подтвердить, как они любят этот город. Честно говоря, инициатива мне очень понравилась, потому что впервые субботник предложил провести не акимат города. Наконец-то город понемногу меняется и жители переживают за наш город. Все наши организации, кто ратует за зеленый город, за чистоту, пожалуйста, присоединяйтесь! Мы с удовольствием организуем и поддержим ваши инициативы", – сказал Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы высказался о незаконной застройке предгорных районов.

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