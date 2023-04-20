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Актеры Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут оказаться единоутробными братьями

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут быть братьями Фото: Instagram/officiallymcconaughey
Голливудские актеры известны своей крепкой дружбой и совместными работами. Теперь они подозревают, что могут быть единоутробными братьями, сообщает Zakon.kz.

Вуди Харрельсон подтвердил, что Мэттью Макконахи может быть его единоутробным братом, и выразил желание произвести ДНК-тест. Об этом он заявил в ток-шоу со Стивеном Колбером.

Ведущий попросил Харрельсона прокомментировать недавнее откровение Макконахи о семейном откровении от его матери. Ранее Мэттью Макконахи рассказал, что отец Харрельсона был "на горизонте" в то время, когда его родители переживали свой второй развод. 

"В этой мысли есть доля правды, потому что мы разговаривали с мамой Мэттью, и она однажды дала нам знать... Я имею в виду это безумие. Мы были в Греции и разговор шел о сожалениях в жизни. Она сказала, что "знала" моего отца. Это показалось мне немного тревожным и интересным – "Я знала твоего отца". В год рождения Макконахи, за девять месяцев до этого, она была в разлуке со своим мужем".Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон выразил желание сделать ДНК-тест, чтобы поставить точку в этом вопросе. Однако Мэттью Макконахи не проявил такого энтузиазма.

"Вуди легче сказать: "Давайте сделаем ДНК-тест". Мне сложнее, потому что мой отец может быть вовсе не моим отцом после 53 лет веры в это".Мэттью Макконахи

К слову, оба актера работают над новым комедийным сериалом с названием "Брат от другой матери". В сериале пара будет играть вымышленные версии самих себя, когда они приведут свои семьи жить под одной крышей на техасском ранчо.

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Редакция Zakon.kz
Голливуд США
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