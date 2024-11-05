Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жена Мэттью Макконахи обратилась к мужу в честь его 55-летия

Жена Мэттью Макконахи обратилась к мужу в честь его 55-летия, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 13:38 Фото: Instagram/officiallymcconaughey
4 ноября 2024 года известному американскому актеру Мэттью Макконахи исполнилось 55 лет. Исполнителя главной роли научно-фантастического фильма "Интерстеллар" сентиментально поздравила супруга через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

42-летняя Камила Алвес разместила в Instagram видео, на кадрах которого запечатлено, как пара катается по ночным улицам.

"Сегодня мы поздравляем тебя! ... Ну, технически мы поздравляли тебя все выходные! Ты подарил столько радости, Мэттью... останавливаюсь, пока не стала сентиментальной", – написала она.

Макконахи встретился с Алвес в 2006 году. У пары трое детей: дочь и двое сыновей.

4 ноября 2024 года 55-летие также отмечал американский рэпер и продюсер P.Diddy (Шон Комбс). Но только он встретил очередной день рождения в тюрьме. В СМИ рассказали, что обвиняемому в насилии и торговле людьми приготовили особый ужин.

Читайте также

Мейрамбек Беспаев похвалил молодого супруга Ерке Есмахан
Мейрамбек Беспаев похвалил молодого супруга Ерке Есмахан
Дима Билан показал &quot;приключение&quot;, в которое попал по дороге к Эльбрусу
Дима Билан показал "приключение", в которое попал по дороге к Эльбрусу
Арестованному P.Diddy в тюрьме приготовили особый праздничный ужин
Арестованному P.Diddy приготовили особый ужин на 55-летие
Анастасия Московчук
США 2024 год День рождения Социальные сети Актеры Видео Кино Семья Любовь Отношения Шоу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: