Жена Мэттью Макконахи обратилась к мужу в честь его 55-летия

4 ноября 2024 года известному американскому актеру Мэттью Макконахи исполнилось 55 лет. Исполнителя главной роли научно-фантастического фильма "Интерстеллар" сентиментально поздравила супруга через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

42-летняя Камила Алвес разместила в Instagram видео, на кадрах которого запечатлено, как пара катается по ночным улицам.

"Сегодня мы поздравляем тебя! ... Ну, технически мы поздравляли тебя все выходные! Ты подарил столько радости, Мэттью... останавливаюсь, пока не стала сентиментальной", – написала она.

Макконахи встретился с Алвес в 2006 году. У пары трое детей: дочь и двое сыновей.

4 ноября 2024 года 55-летие также отмечал американский рэпер и продюсер P.Diddy (Шон Комбс). Но только он встретил очередной день рождения в тюрьме. В СМИ рассказали, что обвиняемому в насилии и торговле людьми приготовили особый ужин.