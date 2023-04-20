Особенности применения антидемпинговых пошлин при таможенном транзите определят в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в перевозке товаров при таможенном транзите, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, решением Высшего Евразийского экономического совета утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Одним из стратегических направлений является развитие единой системы транзита товаров в Евразийском экономическом союзе, в том числе совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров.



При этом он отметил, что в рамках этой работы подписано и ратифицировано соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Сегодня соглашение об обеспечении внесено в Мажилис для рассмотрения вопроса ратификации. Также на стадии разработки проект соглашения "О единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза", срок завершения – следующий год.

"Все три документа направлены на упрощение таможенных процедур и развитие транзитного потенциала в рамках Евразийского экономического союза". Ерулан Жамаубаев

Соглашение об обеспечении определяет особенности применения генерального обеспечения по исполнению обязанности по уплате таможенных и иных платежей при перевозке, транспортировке в рамках таможенного транзита. Еще определяет особенности применения поручительства при аналогичных обстоятельствах.

"Помимо этого, соглашение об обеспечении устанавливает возможность для декларантов, отвечающим условиям, определенным в соглашении – опыт работы с генеральным обеспечением при таможенном транзите, отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей, представлять генеральное обеспечение в меньшем размере. Также декларанту при использовании генерального обеспечения предоставляется возможность оформления сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей на общую сумму, превышающую размер предоставленного генерального обеспечения на 20% и 30%". Ерулан Жамаубаев

Вдобавок документ направлен на развитие поручительства. Поручительство – это один из способов обеспечения.

"В целом определены общие условия признания поручителей национальными гарантами и применение для них упрощений – размер обязательств поручителя по договору поручительства может превышать размер предоставленной гарантии надлежащего исполнения обязательств перед таможенными органами – в зависимости от размера финансовой гарантии, срока действия договора поручительства, опыта работы в качестве национального гаранта". Ерулан Жамаубаев

Разработчики надеются, что ратификация соглашения даст возможность Казахстану развить институт "поручительства". Тем самым улучшить условия наших национальных перевозчиков при перевозке товаров. Также развитие поручительства позволит финансовым институтам шире использовать свои возможности в данной отрасли, а также привлечь частные инвестиции и создать конкурентную среду на площадке ЕАЭС.

Ерулан Жамаубаев уточнил, что после ратификации соглашения имплементация положений соглашения в национальное законодательство не требуется. Дополнительных финансовых затрат, связанных с реализацией данного соглашения, не потребуется. Аналогичные соглашения ратифицированы Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией.

Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита подписано главами государств-членов Евразийского экономического союза 19 апреля 2022 года в городе Москве.

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, в каких случаях можно ввозить товары из других стран без уплаты таможенных пошлин и налогов.

