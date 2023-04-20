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Законодательство РК

Верховные суды Казахстана и Китая будут участвовать в договоре об оказании правовой помощи

Верховные суды Казахстан и Китая будут участвовать в договоре о правовой помощи Фото: primerminister.kz
Министерство юстиции подготовило проект указа президента РК "О подписании Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года", сообщает Zakon.kz.

Так, в протоколе говорится, что при обращении с просьбой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам договаривающихся сторон сносятся между собой через центральные учреждения, если настоящим Договором не установлено иное.

К центральным учреждениям относятся: со стороны Республики Казахстан - Верховный Суд Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Министерство юстиции Республики Казахстан; со стороны Китайской Народной Республики - Министерство юстиции, Верховная Народная прокуратура и Верховный Народный Суд Китайской Народной Республики.

Как поясняется, документ уточняет функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.

Ранее в договоре Верховный суд РК и Верховный народный суд КНР не упоминались.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 мая.


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