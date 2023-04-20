Верховные суды Казахстана и Китая будут участвовать в договоре об оказании правовой помощи
Так, в протоколе говорится, что при обращении с просьбой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам договаривающихся сторон сносятся между собой через центральные учреждения, если настоящим Договором не установлено иное.
К центральным учреждениям относятся: со стороны Республики Казахстан - Верховный Суд Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Министерство юстиции Республики Казахстан; со стороны Китайской Народной Республики - Министерство юстиции, Верховная Народная прокуратура и Верховный Народный Суд Китайской Народной Республики.
Как поясняется, документ уточняет функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере
исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.
Ранее в договоре Верховный суд РК и Верховный народный суд КНР не упоминались.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 мая.