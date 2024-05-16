Казахстан и Китай договорились об оказании взаимной правовой помощи

Депутаты Сената 16 мая на пленарном заседании ратифицировали договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Документ направлен на подпись президенту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что целью закона является повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

"Задачей закона является ратификация протокола, подписанного министрами иностранных дел Республики Казахстан и Китайской Народной Республики 17 мая 2023 года в городе Сиань, в ходе визита главы государства в Китайскую Народную Республику", – говорится в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Протоколом предусматриваются уточнение функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон.

"Ожидаемыми результатами закона являются дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая. При ратификации протокола его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", – сообщается в заключении.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по закону не имеют.

25 апреля сенаторы также ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.