Проверки на казахстанско-китайской границе: с нарушителей взыскано около 50 млрд тенге

По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, в таможенной сфере выявили очень много нарушений. По информации ведомства, по ним взыскали более 50 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса Ерулан Жамаубаев отметил, что еще в 2022 году президент поручил навести порядок в таможенной сфере. Журналистов интересовала ситуация на казахстанско-китайской границе, ведь именно по ней было больше всего вопросов.

"В этой связи нами было выявлено очень много нарушений. Совместно с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами создана рабочая группа, она работала, все выявленные факты переданы в правоохранительные структуры. Сейчас ведется расследование. И пополнение, естественно, бюджета теми суммами, которые не были своевременно оплачены со стороны тех нарушителей. В прошлом году около 50 миллиардов тенге было взыскано с нарушителей. Там было несколько экономических операторов, которые нарушали". Ерулан Жамаубаев

В Минфине назвали точную сумму взысканных денег – 56,9 млрд тенге, большая часть из которых по нарушениям на границе с Китаем.

По его словам, среди нарушителей около 15 экономических операторов, но конкретно, по каким именно велись уголовные дела и какие суммы были взысканы с каждого, министр ответить не смог. Он посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

В 2022 году Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов из-за "бардака" на таможне, особенно на границе с Китаем.