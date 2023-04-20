Казахстан усилит защиту объектов авторского права на территории СНГ

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 20 апреля депутаты приняли законопроект "Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ депутатам, министр юстиции РК Азамат Ескараев рассказал, что соглашение разработано для исполнения мер по созданию механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.

"Его целью является дальнейшее углубление сотрудничества в данной сфере путем совершенствования законодательства, разработки мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в данной сфере, обмена информацией, результатами научных исследований, проведения семинаров и конференций между уполномоченными органами государств-участников СНГ". Азамат Ескараев

По его словам, актуальность соглашения заключается в необходимости развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных прав в цифровой среде.

"Правоприменительная практика подтверждает актуальность данного соглашения. Так, в 2020 году в Казахстане выявлено и заблокировано 24 зарубежных интернет-ресурса, распространяющих нелицензионные программные обеспечения и другие объекты. В 2021 году – 40 таких интернет-ресурсов. Информация о них внесены в информационную систему "Кибернадзор" для рассмотрения вопроса о блокировании доступа". Азамат Ескараев

Соглашение позволит установить общие подходы к решению проблем, возникающих в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав в цифровой среде.

Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.

В Казахстане это Министерство юстиции, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство информации и общественного развития, Министерство внутренних дел, Верховный суд.

Соглашение было подписано 12 ноября 2021 года на заседании глав правительств СНГ восемью государствами СНГ.

В настоящее время внутригосударственные процедуры проведены Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Разработчики подчеркивают, что ратификация соглашения не повлечет за собой негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Между тем споры о правах часто возникают внутри Казахстана. Например, месяц назад суд принял решение в пользу казахстанского журналиста, автора книги "Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане" Аскара Джалдинова. Истец Аскар Джалдинов обратился в суд с иском к ТОО "Salem Social Media", создателям веб-сериала "5:32". Он потребовал взыскать с них компенсацию за нарушение авторских прав в размере 15 000 МРП и компенсацию морального вреда 300 млн тенге. Создатели веб-сериала "5:32", основанного на реальных событиях, проиграли дело о плагиате.