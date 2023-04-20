Казахстан усилит защиту объектов авторского права на территории СНГ
Представляя документ депутатам, министр юстиции РК Азамат Ескараев рассказал, что соглашение разработано для исполнения мер по созданию механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.
"Его целью является дальнейшее углубление сотрудничества в данной сфере путем совершенствования законодательства, разработки мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в данной сфере, обмена информацией, результатами научных исследований, проведения семинаров и конференций между уполномоченными органами государств-участников СНГ". Азамат Ескараев
По его словам, актуальность соглашения заключается в необходимости развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных прав в цифровой среде.
"Правоприменительная практика подтверждает актуальность данного соглашения. Так, в 2020 году в Казахстане выявлено и заблокировано 24 зарубежных интернет-ресурса, распространяющих нелицензионные программные обеспечения и другие объекты. В 2021 году – 40 таких интернет-ресурсов. Информация о них внесены в информационную систему "Кибернадзор" для рассмотрения вопроса о блокировании доступа". Азамат Ескараев
Соглашение позволит установить общие подходы к решению проблем, возникающих в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав в цифровой среде.
Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.
Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.
В Казахстане это Министерство юстиции, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство информации и общественного развития, Министерство внутренних дел, Верховный суд.
Соглашение было подписано 12 ноября 2021 года на заседании глав правительств СНГ восемью государствами СНГ.
В настоящее время внутригосударственные процедуры проведены Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Разработчики подчеркивают, что ратификация соглашения не повлечет за собой негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.
Между тем споры о правах часто возникают внутри Казахстана. Например, месяц назад суд принял решение в пользу казахстанского журналиста, автора книги "Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане" Аскара Джалдинова. Истец Аскар Джалдинов обратился в суд с иском к ТОО "Salem Social Media", создателям веб-сериала "5:32". Он потребовал взыскать с них компенсацию за нарушение авторских прав в размере 15 000 МРП и компенсацию морального вреда 300 млн тенге. Создатели веб-сериала "5:32", основанного на реальных событиях, проиграли дело о плагиате.