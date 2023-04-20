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Досаев ответил на просьбы алматинцев

выступление Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что только и успевает выкупать земли после встреч с жителями города. Однако подчеркнул, что бюджет у акима не резиновый, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Бостандыкского района пожаловалась акиму на застройщика, который, можно сказать, "выселил" их с автостоянки. По ее словам, у нынешнего владельца территории не было разрешения. Теперь 200 машин "ютятся" во дворе дома. 

"Когда было объявлено, что будет строительство, я соответствующие меры принял, но право частной собственности я не могу забирать постоянно. Все встречи, которые заканчиваются, после них я только и успеваю, что покупать земли в этом городе. Но бюджетные возможности у акимата не безграничные. У акимата нет возможности выкупить очередной земельный участок по рыночной стоимости", – ответил Ерболат Досаев.

Он рассказал, что проверял документы застройщика, это была добросовестная сделка. И если акимат выкупит участок, нет гарантии того, что там будет автостоянка. 

"В нашем любимом городе есть много мест, которые кто-то освоил в свое время и говорит, что так должно быть. Я как аким города так не считаю. Я категорически против того, чтобы 40-50 машин там располагались. Потому что городу не хватает ни земель, ни возможностей", – добавил аким Алматы.

Ерболат Досаев отметил, что акимат уже занимается вопросом нехватки парковок. И ранее выданные частным компаниям земли под автостоянки возвращают в коммунальную собственность. Также власти разработали проект многоярусных паркингов.

Ранее аким Алматы высказался о незаконной застройке предгорных районов. 

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Тамила Языкова
Досаев Ерболат Алматы
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