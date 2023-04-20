В Казахстане изменят правила отбора претендентов для участия в стипендиальных программах

Министерство науки и высшего образования подготовило дополнения в Правила отбора претендентов для участия в стипендиальных программах, сообщает Zakon.kz.

Так, дополнен пункт о том, что для участия в Стипендиальных программах ОВПО (вузы- авт.) подают заявки в уполномоченный орган в срок до 1 февраля календарного года. В заявке указываются образовательные программы, по которым ОВПО планирует прием иностранных студентов, в том числе на английском языке.

Как поясняется, эта норма необходима для определения механизма отбора вузов и образовательных программ для выбора претендентами.

Также говорится, что для отбора ОВПО, участвующих в Стипендиальной программе, определения стран, граждане которых могут в ней участвовать и проведения конкурса по отбору претендентов на Стипендиальную программу для иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана, приказом уполномоченного органа создается Конкурсная комиссия по отбору стипендиатов.

Комиссия ежегодно определяет количество стипендий, выделяемых для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана.

Практика показывает, что ежегодно растет количество лиц казахской национальной, не являющихся гражданами Казахстана, желающих участвовать в Стипендиальной программе.

В связи с чем предлагается выделить для этой категории поступающих отдельные квоты.

Кроме того, вносится дополнение, что комиссия, формируется из числа сотрудников уполномоченного органа, заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", Ассоциации высших учебных заведений РК.

Комиссия ежегодно проводит отбор ОВПО в срок до 1 марта календарного года. При этом комиссия рассматривает перечень вузов, имеющих образовательные программы на казахском, русском и английском языках.

Список отобранных ОВПО размещается на сайте Оператора.

Оператором стипендиальных программ является РГПХ "Национальный центра развития высшего образования" Министерства науки и высшего образования РК.

Изменились и сроки приема документов для участия в стипендиальных программах. Теперь документы будут принимать с 15 марта по 31 мая календарного года.

До настоящего времени документы для участия в стипендиальных программах принимали с 30 марта по 30 июня.

Как отметили в министерстве, благодаря переносу сроков, вузам будет предоставлено время для оформления/подготовки визовых документов стипендиатов до начала учебного года.

При предоставлении претендентом полного пакета документов, оператор направляет претенденту ссылку для прохождения онлайн-тестирования на выявление адаптационного потенциала претендента.

Онлайн-тестирование включает 80 вопросов, время прохождения – 120 минут, срок прохождения 10 календарных дней со дня получения доступа к онлайн тестированию.

Результат онлайн-тестирования появляется на портале в разделе "Тестирование" с указанием названия, типа теста, набранного балла, затраченного времени, даты сдачи.

Претендент, получивший на онлайн-тестировании оценку со средним или высоким уровнем стрессоустойчивости допускается к онлайн-собеседованию.



Онлайн-собеседование проводится для выявления общего уровня владения языком, который выбран претендентом для дальнейшего обучения, целей обучения претендента по выбранной образовательной программе и уточнения данных о претенденте.

Оператор еженедельно направляет в соответствующие ОВПО список претендентов и их документы для проведения онлайн-собеседования.

До проведения онлайн-собеседования претендент сдает в ОВПО:

мотивационное эссе на казахском, русском или английском языках;

обоснование темы диссертационного исследования (для поступающих в докторантуру) на языке обучения (казахском или русском или английском языках).

ОВПО при необходимости самостоятельно определяет дополнительный перечень документов, которые предоставляет претендент до проведения онлайн-собеседования.

После получения данных от Оператора ОВПО в течении 10 рабочих дней проводит онлайн-собеседование через видеоконференц-связь.



Онлайн-собеседование проводится на языке, выбранном претендентом для дальнейшего обучения при подаче документов. В случае выявления ошибки претендента при выборе языка на этапе подачи документов, онлайн-собеседование проводится на языке, выбранном им в начале онлайн-собеседования.



Оператор на основании данных от ОВПО формирует список претендентов для рассмотрения Комиссии до 20 июля календарного года.



Заседание Комиссии проводится до 30 июля календарного года.

На основании решения Комиссии список стипендиатов направляется в ОВПО и размещается на портале Оператора до 1 августа календарного года.

ОВПО направляют стипендиатам электронное уведомление о результатах отбора до 5 августа календарного года.

В случае отказа стипендиата от стипендии его замещение осуществляется оператором согласно очередности резервного списка.

Оговаривается, что документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру признания после зачисления лиц на обучение.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 мая.