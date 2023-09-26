Как будут отбирать иностранных студентов для участия в стипендиальных программах

Министерство науки и высшего образования приказом от 18 сентября 2023 года № 470 утвердило Правила отбора претендентов для участия в стипендиальных программах в новой редакции, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно правилам, стипендиальные программы – программы, предусматривающие обучение в казахстанских ОВПО иностранцев, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, и финансируемые из средств государственного бюджета.

Оператором стипендиальных программ является РГП на ПХВ "Национальный центр развития высшего образования" МНВО РК.

Оператор размещает на своем портале объявление о начале приема документов от претендентов за 10 календарных дней до начала срока приема документов. Документы принимаются в период с 30 марта по 31 мая календарного года через портал Оператора в онлайн-режиме.

Претендент получает высшее или послевузовское образование по стипендиальной программе, если образование каждого из этих уровней он получает впервые.

Какие документы нужно представить, чтобы участвовать в конкурсе на обучение по программе бакалавра:

копия документа, удостоверяющего личность, в т.ч. удостоверение беженца;

копия документа о предыдущем уровне образования с транскриптом и приложением (при наличии) и нотариально заверенный перевод на казахский или русский, или английский языки. Для претендентов на получение степени бакалавра - средний балл успеваемости документа, подтверждающий среднее образование с оценкой не менее чем "хорошо" (за исключением лиц, имеющих удостоверение беженца).;

мотивационное эссе на казахском или русском, или английском языках;

рекомендательное письмо на казахском или русском, или английском языках от организации образования, в которой претендент обучался, или от работодателя;

медицинская справка для выезжающего на обучение за рубеж, а также медицинская справка об отсутствии ВИЧ-инфекции и заболевания СПИД, выданные официальным органом здравоохранения страны проживания претендента;

заполненная анкета;

письмо-приглашение от казахстанской ОВПО (при наличии).

Какие документы нужно представить, чтобы участвовать в конкурсе на обучение по программе магистра:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия документа о предыдущем уровне образования с транскриптом и приложением (при наличии) и нотариально заверенный перевод на казахский или русский, или английский языки (диплом бакалавра или специалиста со средним баллом не менее 3.0 (из 4.0) GPA или его эквивалент, полученный в образовательных учреждениях;

мотивационное эссе на казахском или русском, или английском языках;

2 рекомендательных письма на казахском или русском, или английском языках от организации образования, в которой обучался претендент, или от работодателя;

медицинская справка для выезжающего на обучение за рубеж, а также медицинская справка об отсутствии ВИЧ и СПИД, выданные официальным органом здравоохранения страны проживания претендента;

заполненная анкета;

письмо-приглашение от казахстанской ОВПО (при наличии);

международный сертификат по владению иностранным языком:

по владению английским языком:

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл - не менее 46 баллов,

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) пороговый балл - не менее 453,

International English Language Tests System Academic (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем Академик (IELTS Academic (АЙЛТС Академик), пороговый балл - не менее 5.5;

по владению немецким языком:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган ниво В2) (DSH, Niveau В2/уровень В2),

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун ниво В2) (Niveau В2/уровень В2);

по владению французским языком:

Test de Français International -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI (ТФИ) - не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования),

Diplome d’Etudes en Langue français - Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2),

Diplome Approfondi de Langue français - Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень B2),

Test de connaissance du français - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) - не менее 400 баллов.

По владению китайским языком HSK - Hanyu Shuiping Kaushi (Эйч эс кей - Ханьюй Шуйпин Каоши), не ниже уровня 4.

Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, не требуется для лиц, в стране проживания которых выбранный претендентом язык является официальным или языком обучения на предыдущих уровнях образования, за давностью завершения учебного заведения не более 5 лет.

Документы для участия в конкурсе по обучению в докторантуре PhD идентичны документам для магистра. В дополнение нужно представить обоснование темы диссертационного исследования на языке обучения (казахском или русском, или английском языках).

Оценивание документа об образовании при отборе претендентов на уровень бакалавриат, магистратура и докторантура проводится в соответствии с критериями.

Далее претенденту придется пройти онлайн-тестирование на выявление его адаптационного потенциала.

Онлайн-тестирование включает 80 вопросов, время прохождения – 120 минут, срок прохождения 10 календарных дней со дня получения доступа к онлайн тестированию.

Результат онлайн-тестирования появляется на портале в разделе "Тестирование" с указанием названия, типа теста, набранного балла, затраченного времени, даты сдачи.

Претендент, получивший на онлайн-тестировании оценку со средним или высоким уровнем стрессоустойчивости, допускается к онлайн-собеседованию. Онлайн-собеседование проводится для выявления общего уровня владения языком, который выбран претендентом для дальнейшего обучения, целей обучения претендента по выбранной образовательной программе и уточнения данных о претенденте.

Далее отбор претендентов осуществляет специально созданная Комиссия. На основании решения Комиссии список стипендиатов направляется в ОВПО и размещается на портале Оператора до 1 августа календарного года. ОВПО направляют стипендиатам электронное уведомление о результатах отбора до 5 августа календарного года.

В случае равенства баллов претендентов в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата, учитывается средний балл успеваемости документа, подтверждающего среднее образование.

В случае равенства баллов претендентов в конкурсном отборе по образовательным программам магистратуры и докторантуры, учитывается результаты международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком, а затем - GPA в приложении к диплому (предыдущего уровня образования).

ОВПО издает приказ о зачислении иностранных граждан, и лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, с указанием образовательной программы и срока обучения до 20 августа календарного года.

В случае отказа стипендиата от стипендии его замещение осуществляется Оператором согласно очередности резервного списка.

При отсутствии обратной связи со стороны стипендиата с ОВПО в течение 15 календарных дней со дня получения стипендиатом электронного уведомления в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил, ОВПО отчисляет стипендиата из списка обучающихся, его замещение осуществляется Оператором согласно очередности резервного списка.

Приказ введен в действие 26 сентября 2023 года.