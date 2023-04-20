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Статью в Конституции о вице-президенте страны прокомментировали в Минюсте

Казахстан Минюст вице-президент Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Азамат Ескараев прокомментировал должность вице-президента страны, которая до сих пор прописана в Конституции, сообщает Zakon.kz.

Сейчас должности вице-президента нет. В кулуарах Мажилиса Азамат Ескараев сообщил, что эта норма присутствовала еще в Конституции 1993 года. 

"В период, когда были перевыборы президента, с 1995 по 1996 год, эта норма была сознательно оставлена в переходном положении. Сейчас у нас по Конституции такой должности нет. По мере развития законодательства такой вопрос будет рассмотрен. Не исключаю, что, возможно, будет рассмотрен о целесообразности нахождения такой нормы в Конституции".Азамат Ескараев

Конституция 1993 года утвердила пост вице-президента. Согласно статьям Основного закона вице-президент Казахстана избирался вместе с президентом республики, мог выполнять отдельные функции президента и замещать его в случае отсутствия или невозможности осуществления президентом своих обязанностей. Вице-президент обладал неприкосновенностью. В случае отставки президента республики, его кончины полномочия президента должны были перейти к вице-президенту. Пост вице-президента был упразднен в Конституции РК, принятой на референдуме 1995 года. Первым и единственным вице-президентом в истории Казахстана был Ерик Асанбаев (1936 - 2004).

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