Минюст о миллиардных расходах на дело Стати: Не соответствует действительности

Министр юстиции Азамат Ескараев прокомментировал ход дела молдавских предпринимателей Стати против Казахстана, которое рассматривается в нескольких странах, сообщает Zakon.kz.

Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге в СЦК 29 сентября ответил на вопрос журналистов по поводу высказываний Анатола Стати – одного из двух молдавских предпринимателей, которые еще в 2013 году получили решение арбитража в Швеции в свою пользу на сумму 506 млн долларов против Казахстана. С тех пор дело рассматривается в нескольких странах, вынесен ряд решений в пользу казахстанской стороны. Однако накануне ряд СМИ распространили высказывание Стати о том, что якобы расходы, которые несет Казахстан на это дело, приближаются уже к миллиарду долларов.

"Могу сразу опровергнуть, ни о каком миллиарде долларов расходов речи нет, это недостоверная информация. Дело Стати не какое-то огромное, не нужно его искусственно раздувать. Это обычный арбитражный спор, по сути, рядовое дело, у нас есть еще несколько таких дел". Министр юстиции Азамат Ескараев

Министр также заверил, что расходы на судебные издержки закладываются в бюджет, все процедуры, связанные с этим, прозрачны. Бюджет принимает Парламент.

"Что касается перспектив – нами работа ведется, в том числе и в порядке уголовного преследования по ряду юрисдикций. Само дело по многим странам затянулось, и в США, и в странах Европы. В некоторых станах уже началось уголовное преследование Стати". Министр юстиции Азамат Ескараев

Глава Минюста заверил, что "по состоянию на сегодня сторона Стати не смогла взыскать ни одного тенге".

Череда судебных тяжб молдавских бизнесменов Анатола Стати и его сына Габриэля против Казахстана началась в 2010 году. В арбитражном суде Швеции молдавские предприниматели изначально заявили иск на 4 млрд долларов. В итоге в 2013 году добились положительного решения только на 506 млн долларов.



В июне 2022 года суд Нидерландов вынес решение в рамках дела Стати о снятии ареста с акций KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд долларов. Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки. Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

В декабре 2022 года отцу и сыну Стати предъявили уголовные обвинения в подделке, мошенничестве и отмывании денег.

8 февраля 2023 года Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против "Самрук-Қазына" недопустимы.

