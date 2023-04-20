Только 16% границы Казахстана оснащено техническими средствами охраны – глава Погранслужбы

Директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената 20 апреля заявил, что только 16% границы Казахстана оснащено техническими средствами охраны. По его словам, на обеспечение 20 км границы техсредствами может потребоваться 2,9 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Алдажуманов сообщил, что общая протяженность границы Казахстана составляет 15 132 км.

"Демаркация по отдельным направлениям еще идет, цифры могут меняться незначительно", – завил он.

Между тем, по его словам, по нормативам, численность Пограничной службы должны быть очень большая. Но чтобы не увеличивать ее физическую численность, должна вестись работа по техническому обеспечению госграницы.

"В настоящее время только 16% от всей государственной границы Казахстана оснащено техническими средствами охраны. Это очень мало. В основном это китайское направление. Основная граница охраняется только физически, людьми. Эта проблема есть, ее все знают, деньги выделяются постепенно. Потому что потребность очень большая, я эту сумму даже озвучивать не хочу. Мы же тоже не отдельно живем, понимаем экономическое положение, довольствуемся выделенными деньгами", – добавил спикер.

По его словам, из расчета, что одна погранзастава по стандарту охраняет 20 км границы, только оборудование инфраструктурой самой границы техническими средствами может обойтись в 2,9 млрд тенге.

"Это 20 км. А у нас 15 132 км", – резюмировал глава Погранслужбы Казахстана.

Ранее он высказался о возможности усилить охрану на границе с Россией.