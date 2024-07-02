Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Служба государственной охраны Казахстана перешла на усиленный режим

Служба госохраны Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 21:47 Фото: скриншот видео
2 июля Служба государственной охраны Казахстана перешла на усиленное обеспечение безопасности охраняемых лиц, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства опубликовала ролик в Instagram.

"В рамках правового режима антитеррористической операции СГО РК перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности охраняемых лиц", – говорится в посте.

2 июля начинался двухдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева. Помимо двусторонних переговоров Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании совета глав государств – членов ШОС.

Ранее сообщалось, что Токаев и Цзиньпин поужинали в Астане.

Читайте также

встреча
БРК привлекает инвестиции от финансовых институтов Китая
Трасса из Алматы в Конаев, дорога, Капчагай, машины
Трассу Атырау – Уральск закроют на ремонт
Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет
Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет
Елена Беляева
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Сыну Олега Газманова Родиону испортили день рождения
Сыну Олега Газманова Родиону испортили день рождения
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: