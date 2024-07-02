Служба государственной охраны Казахстана перешла на усиленный режим
Фото: скриншот видео
2 июля Служба государственной охраны Казахстана перешла на усиленное обеспечение безопасности охраняемых лиц, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба ведомства опубликовала ролик в Instagram.
"В рамках правового режима антитеррористической операции СГО РК перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности охраняемых лиц", – говорится в посте.
2 июля начинался двухдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева. Помимо двусторонних переговоров Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании совета глав государств – членов ШОС.
Ранее сообщалось, что Токаев и Цзиньпин поужинали в Астане.
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