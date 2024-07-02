Служба государственной охраны Казахстана перешла на усиленный режим

2 июля Служба государственной охраны Казахстана перешла на усиленное обеспечение безопасности охраняемых лиц, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства опубликовала ролик в Instagram.

"В рамках правового режима антитеррористической операции СГО РК перешла на усиленный вариант обеспечения безопасности охраняемых лиц", – говорится в посте.

2 июля начинался двухдневный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева. Помимо двусторонних переговоров Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании совета глав государств – членов ШОС.

Ранее сообщалось, что Токаев и Цзиньпин поужинали в Астане.