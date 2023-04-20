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Бибисара Асаубаева получила звание Заслуженного мастера спорта Казахстана по шахматам

Шахматы Титул Новый Фото: Instagram/bibisarachess
Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева стала первым шахматистом в республике, которая получила звание Заслуженного мастера спорта республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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Этой информацией поделилась сама спортсменка на своей странице в Instagram.

Шахматы Звание ЗМС РК

Фото: Instagram/bibisarachess

19-летняя Бибисара Асаубаева удостоилась такого исторического титула после своих грандиозных выступлений за последние годы. Вручил удостоверение заслуженного мастера и первый поздравил шахматистку – министр спорта и культуры Асхат Оралов. Уроженка Тараза стала гроссмейстером среди женщин в 2019 году, а через год выполнила норматив международного мастера среди мужчин.

Шахматы Титул ЗМС РК

Фото: Instagram/bibisarachess

Два года подряд она не имеет себе равных на мировом первенстве по блицу (2021, 2022). А в 2021 году стала самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний, за это она попала на страницы Книги рекордов Гинесса. Бибисара также является серебряным призером Чемпионата мира-2021 по рапиду и чемпионкой Азии того же года. 

Шахматы Звание ЗМС РК

Фото: Instagram/bibisarachess

Совсем недавно, Бибисара Асаубаева заняла 2 место на третьем этапе Гран-при Индии. Затем оттуда быстро прибыла в Астану, где защищала честь Казахстана, со своими коллегами по сборной против команды мира. На этом турнире, молодая шахматистка дважды переиграла четырехкратную чемпионку мира из Китая – Чоу Ифань.  

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