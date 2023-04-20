Сенатор Лукин: Иностранные бизнесмены должны в бюджет Казахстана более 4 млрд тенге

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин в своем депутатском запросе рассказал о финансовых нарушениях и долгах бизнес-иммигрантов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, иностранцы регистрируют в Казахстане компании, а затем покидают нашу страну, но используют созданные фирмы для выписки фиктивных счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой оборот.

"У бизнес-иммигрантов без виз имеется задолженность у 198 компаний на сумму более 4 млрд тенге. Более 1,5 тыс. отсутствуют по месту регистрации и порядка 2 тыс. фирм бездействуют. И это не полноценная картина. Органы госдохов вправе предъявлять иски о ликвидации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер. Одним из таких нарушений является неполучение иностранцем, создавшим юридическое лицо, визы бизнес-иммигрант". Андрей Лукин

Однако меры по признанию госрегистрации обозначенного юрлица, по словам сенатора, не приняты повсеместно в областях и городах республиканского значения.



Усложняет ситуацию и тот факт, что сотрудники ЦОНов продолжают регистрировать юрлица на иностранцев, даже если у них нет визы бизнес-иммигранта. Причина тому – отсутствие оснований для отказа в профильных нормативных актах.

"Сложившаяся ситуация способствует созданию иностранными гражданами сомнительных юридических лиц, которые в последующем используются в схемах вывода денежных средств в теневой оборот". Андрей Лукин

В этой связи депутат предложил усилить ведомственный контроль по вопросам налогообложения и миграции бизнес-иммигрантов, провести аудиторские проверки компаний и фирм с непосредственным участием бизнес-иммигрантов по всей стране на предмет налоговых платежей и законности ведения деятельности, а также инициировать законодательные поправки по совершенствованию механизма по регулированию правоотношений с бизнес-иммигрантами.