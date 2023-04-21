Миллиард тенге перечислила национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" в фонд "Қазақстан халқына"

С каждым годом рынок лотереи в Казахстане растет и становится более прозрачным. Сегодня национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" работает по самым современным мировым стандартам.

Участникам лотереи предлагают на выбор актуальные и современные лотерейные продукты, перечень которых с каждым годом только растет. Помимо практики ответственной игры, компания уделяет большое внимание социальной сфере. Так, компания перечислила в фонд "Қазақстан Халқына" на благотворительность миллиард тенге.



Между тем, согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности", национальный оператор лотереи "Сәтті Жұлдыз" обязуется перечислять 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда на развитие физической культуры "Спорт қоры". Всего в счет Единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта, оператором было выплачено уже 7,1 млрд тенге.

Кроме того, с текущего года появились дополнительные требования в законе о лотерее и лотерейной деятельности, согласно которым национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" должна осуществлять перечисления в общественный фонд "Қазақстан халқына" в размере не менее 10% от разницы между выручкой и призовым фондом.

Стоит отметить, что до принятия этой нормы национальная лотерея на добровольной основе уже делала перечисления в фонд в размере 101 млн тенге в 2022 году. На сегодняшний день по результатам первого квартала перечисления национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" в пользу ОФ "Қазақстан халқына" уже составили миллиард тенге.

Большое внимание национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" уделяет социальной ответственности, а одним из главных приоритетов в их работе является поддержка социально важных проектов. Компания планирует и дальше работать в этом направлении, развивая текущие и новые инициативы.

Среди них:

выдача грантов выпускникам из малоимущих и многодетных семей;

поддержка и развитие государственного языка;

спортивные программы;

проект "100 аулов";

поддержка специального проекта фонда "Дара" – "Открываем мир: раннее развитие", направленного на развитие модели включения незрячих детей в детский сад;

поддержка Ассоциации боевых искусств;

социальный проект "Бақытты отбасы";

проект Batyrs Battle’s;

поддержка спортивной организации Qazaqstan Barysy;

поддержка спортивной организации Qazaqsha kures.

АО "Сәтті Жұлдыз" предлагает людям лотерейные продукты международного уровня с высокими призовыми фондами и большими денежными выплатами. В основе создания лотерейных продуктов лежит принцип прозрачности и ответственности. Компания обеспечивает законную организацию лотерей по высоким международным стандартам.

К слову, национальная лотерея "Сәтті жұлдыз" является членом Всемирной (WLA) и Европейской лотерейной ассоциаций (ELA), ежегодно проходит аудит и подтверждает сертификат ResponsibleGaming.