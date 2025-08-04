Не только розыгрыши и призы: как Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" меняет общество

Лотерея – это не только шанс на удачу, но и мощный инструмент позитивных социальных изменений. Национальная лотерея Казахстана "Сәтті Жұлдыз" – яркий пример того, как индустрия развлечений может служить интересам общества.

Казахстанский лотерейный рынок за последние годы вышел на качественно новый уровень: он стал более технологичным, прозрачным и социально ориентированным. Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" осуществляет свою деятельность в полном соответствии с Законом РК "О лотереях и лотерейной деятельности" и входит в состав Всемирной (WLA) и Европейской (ELA) лотерейных ассоциаций. Компания сертифицирована по международному стандарту "Responsible Gaming", что подтверждает ее приверженность к принципам этики, открытости и ответственной игры.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

С 2023 года в Казахстане действует норма закона, обязывающая Национальную лотерею направлять 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда в общественный фонд "Қазақстан халқына". По результатам ІІ квартала 2025 года эта сумма составила более 950 млн тенге, а в совокупности – уже порядка 8,8 млрд тенге.

Фонд "Қазақстан халқына" при участии "Сәтті Жұлдыз" реализовал ряд жизненно важных проектов:

Открытие 360 робототехнических лабораторий в сельских школах и моногородах;

Оснащение 135 сельских школ современным учебным оборудованием;

Гранты на высшее образование для более 3 000 студентов;

Финансирование протезирования для детей с инвалидностью;

Помощь детям с ограниченными возможностями в учебе и социализации.