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События

Не только розыгрыши и призы: как Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" меняет общество

Лотерея , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 09:00 Фото: "Сәтті Жұлдыз"
Лотерея – это не только шанс на удачу, но и мощный инструмент позитивных социальных изменений. Национальная лотерея Казахстана "Сәтті Жұлдыз" – яркий пример того, как индустрия развлечений может служить интересам общества.

Казахстанский лотерейный рынок за последние годы вышел на качественно новый уровень: он стал более технологичным, прозрачным и социально ориентированным. Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" осуществляет свою деятельность в полном соответствии с Законом РК "О лотереях и лотерейной деятельности" и входит в состав Всемирной (WLA) и Европейской (ELA) лотерейных ассоциаций. Компания сертифицирована по международному стандарту "Responsible Gaming", что подтверждает ее приверженность к принципам этики, открытости и ответственной игры.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

С 2023 года в Казахстане действует норма закона, обязывающая Национальную лотерею направлять 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда в общественный фонд "Қазақстан халқына". По результатам ІІ квартала 2025 года эта сумма составила более 950 млн тенге, а в совокупности – уже порядка 8,8 млрд тенге.

Фонд "Қазақстан халқына" при участии "Сәтті Жұлдыз" реализовал ряд жизненно важных проектов:

  • Открытие 360 робототехнических лабораторий в сельских школах и моногородах;
  • Оснащение 135 сельских школ современным учебным оборудованием;
  • Гранты на высшее образование для более 3 000 студентов;
  • Финансирование протезирования для детей с инвалидностью;
  • Помощь детям с ограниченными возможностями в учебе и социализации.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Согласно законодательству, 10% от указанной выше разницы направляется в фонд "Спорт Қоры". На сегодняшний день на развитие спортивной инфраструктуры и массового спорта направлено более 16 млрд тенге.

Также компания реализовывает собственные социальные проекты. В числе которых уникальнейший проект под названием "100 аулов". В рамках проекта были оснащены спортивным инвентарем сельские школы, организованы мастер-классы с профессиональными атлетами.

Поддержка интеллектуальных и инклюзивных программ – еще одно важное направление: "Интеллектуальный класс – конструктор", проект "Открываем мир" для незрячих детей и многое другое.

С III квартала 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в законодательстве, предусматривающие новые отчисления: 3% от прибыли направляются в Фонд развития креативных индустрий.

Пример "Сәтті Жұлдыз" укладывается в общемировую тенденцию. В развитых странах лотерейная отрасль давно стала источником общественного блага.

Великобритания: национальная лотерея с 1994 года направила свыше 47 млрд фунтов стерлингов на общественные нужды.

Франция: оператор Française des Jeux направляет часть прибыли на социальные нужды.

США: в каждом штате часть доходов от лотерей идет на образование.

Сингапур: государственный оператор Singapore Pools инвестирует в здравоохранение и спорт.

"Мы верим, что каждый проданный лотерейный билет – это вклад в общее будущее. Образование, здоровье, культура и спорт – вот те направления, куда мы инвестируем силы, финансы и душу", – подчеркивает президент Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" Мария Лыткина.

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" – это не просто организатор розыгрышей. Это – социально ориентированная компания, для которой ответственность перед обществом не формальность, а стратегическая цель.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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