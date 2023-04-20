Государственный долг Казахстана – все ли учитывает статистика

По статистике, объем госдолга РК на 1 января 2023 года составил 13,3 млрд долларов. Однако эксперты считают, что официальные данные далеки от истины. Zakon kz. разбирался, так ли это на самом деле.

Напомним, объем внешнего долга РК на 1 января 2023 года, по данным Нацбанка, составил 160,5 млрд долларов, сократившись за 2022 год на 2,2% или на 3,6 млрд. Уменьшение произошло за счет стоимостных и курсовых изменений при увеличении операций платежного баланса.

В структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 89,7% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг. С одной стороны, это влияет на снижение риска ликвидности, а с другой – на неизбежный рост расходов при погашении и обслуживании долга.

По видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (76,3%), и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (9,4%).

Не всегда сокращение долга — это благо

Экономист Максат Халык считает, что к официально заявленному размеру госдолга следует прибавить скрытые долги.

"Правительство любит подчеркивать, что в структуре долга Казахстана доля самого правительства совсем невелика. Сейчас, мол, объем госдолга равен 13,3 млрд долларов. Причем, в сравнении с прошлым годом он уменьшился на 2,5 млрд. Это хорошая тенденция, потому что госдолг обслуживается и выплачивается напрямую из средств бюджета", – говорит Максат Халык.

Но в этот долг, по мнению эксперта, необходимо включить долги квазигоссектора, так как участие государства в квазигоскомпаниях составляет более 50%. Экономист подчеркивает, что в случае банкротства квазигосударственных компаний по долговым обязательствам будет отвечать государство.

"Квазигоссектор в отчете Нацбанка находится в разделе "другие секторы", чей общий долг равняется 42,1 млрд долларов. В сравнении с прошлым годом он сократился на 2 млрд, что тоже хорошо. Плохо то, что нет информации о том, сколько всего долгов у объектов квазигоссектора. К примеру, каков объем долгов у АО КТЖ, АО "НУХ "Байтерек" или АО "КазМунайГаз"? Государство предпочитает лишний раз не распространяться об этом", – заметил Максат Халык.

Он уверен, что половина раздела "другие секторы" в отчете финрегулятора – это квазигоскомпании.

"Еще более 20 млрд долларов в отчете регулятора неизвестно за кем числятся: по ним нет конкретной информации. Так что, думаю, уровень госдолга совсем не такой, каким его нам преподносят", – говорит Максат Халык.

Экономист также не разделяет оптимизма по поводу сокращения некоторых статей республиканского долга. К таковым он относит межфирменную задолженность.

"Хочу отметить, что большую часть внешних заимствований составляют инвестиции. На начало года уровень межфирменной задолженности превысил 93 млрд долларов против прошлогодних 96 млрд. Получается, инвестиции сократились на 3 млрд. Между тем, рост этих показателей есть благо, так как они показывают объем привлеченных в экономику страны средств", – говорит Максат Халык.

Обеспокоенность эксперта вызывает и резкий рост заимствований банков второго уровня (БВУ). Он отметил, что в прошлом году долги БВУ были на уровне 5,4 млрд долларов, а в настоящее время они приблизились к 10 млрд.

"Казалось бы, причем здесь долги полностью частных финансовых структур? Но если учитывать казахстанские реалии, при которых государство не раз спасало их от дефолта, вливая многомиллиардные бюджетные средства, то, очевидно, что растущий долг БВУ не может не внушать опасения", – заключил Максат Халык.

Сумма всех долговых обязательств Казахстана превысила 70% ВВП

По мнению экономиста Марата Абдурахманова, в настоящее время риски неконтролируемого роста госдолга никуда не делись, поэтому сегодня возможность дефолта оценивается как выше среднего, в силу внутренних и геоэкономических проблем. То есть, внешние заимствования будут дорожать, а внутренние поступления – сокращаться.

"Госдолг состоит из внутреннего и внешнего долга. Внутренний долг – это обязательства по ценным бумагам, обязательства ЕНПФ и прочие. Официально, общий государственный долг РК, по сведениям Минфина, равен 54,7 млрд долларов", – говорит Марат Абдурахманов.

Однако, если в него включить обязательства ЕНПФ с полным возмещением потерь вкладчиков по инфляции, долги квазигоссектора, и суммировать все долговые обязательства государства перед резидентами и нерезидентами, то, согласно расчетам экономиста, сумма госдолга превысит 70% ВВП.

Причины все более глубокого увязания страны в долговой яме экономист связывает с неграмотным управлением госфинансами, когда заимствования государственных и квазигоспредприятий не отражаются в общей статистике госдолга.

"Отсутствует единый орган по учету госдолга и системы контроля, в том числе со стороны общества, что дает возможность манипулировать с отчетностью. Также, сюда следует добавить институциональные проблемы, например, слияние интересов госорганов и банковского сектора", – подчеркнул Марат Абдурахманов.

Экономист считает, что рост долговой нагрузки могут остановить только институциональные реформы. Такие как, введение общественного контроля, расчетных ставок кредитования, фиксации валютного курса, принципов госрегулирования, предусмотренных для развитых стран мира, а также реализация всех мер, рекомендованных Банком международных расчетов.

Статистика по внешнему долгу РК

На начало 2001-го года внешний долг республики составлял всего 12,6 млрд долларов. За два десятка лет он увеличился в 12,6 раза.





В 2021 году на обслуживание госдолга было потрачено 977 млрд тенге, в прошлом году – 1,2 трлн тенге. Согласно расчетам Минфина, в 2023 году на эти цели потребуется уже на 500 млрд тенге больше: в 2023 – 1,7 трлн, в 2024-м – 1,9 трлн, в 2025-м – 2,1 трлн тенге. Итого, почти 6 трлн тенге за три года.

Между тем, в мире есть страны с очень высоким уровнем государственного долга, который составляет от 50% до 250% ВВП, но при этом вполне успешные, со стабильной макроэкономической политикой. Конечно, высокая долговая нагрузка может стать проблемой для экономического развития страны и потенциально привести к кризису в будущем. Однако, важно учитывать не только размер госдолга, но и другие факторы, такие как экономический рост, уровень инфляции, уровень безработицы и пр.

В заключение, приведем ТОП-10 государств с самым большим долгом (данные на 2021 год):

1. США – 28,2 трлн долларов

2. Япония – 13,4 трлн долларов

3. Китай – 6,6 трлн долларов

4. Италия – 2,8 трлн долларов

5. Франция – 2,7 трлн долларов

6. Германия – 2,5 трлн долларов

7. Великобритания – 2,2 трлн долларов

8. Канада – 1,2 трлн долларов

9. Бразилия – 1,2 трлн долларов

10. Индия – 1,1 трлн долларов

Казахстан в списке государств с самым большим долгом по итогам 2019 года расположился на 46 позиции.

Очевидно, что из года в год растут не только сумма госдолга, но и траты на его погашение и обслуживание. В долгосрочной перспективе, как считают аналитики, при постоянном дефиците бюджета и сохраняющихся тенденциях риски, угрожающие функционированию финансовой системы страны, будут только возрастать.