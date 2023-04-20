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Простаивающую птицефабрику зятя Рахата Алиева вернули в госсобственность

Суд вернул в госсобственность земли Фото: Zakon.kz
Речь идет о Джалкамысской птицефабрике, которая была создана в 1968 году в поселке Мирный (ныне поселок Остемир Нуринского сельского округа). Птицефабрика не функционирует на протяжении 29 лет, ее ресурсы находятся в крайне критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Талгарского района Алматинской области подал иск в специализированный межрайонный экономический суд области о признании незаконными ряда договоров и постановлений, касающихся земель, на которой располагается Джалкамысская птицефабрика.

Птицефабрика принадлежала зятю Рахата Алиева, уроженцу Ливана Хорани Иссаму Салаху, который женат сестре Алиева – Гульшат Хорани.

Иссам Хорани является президентом Акмериканской корпорации American Investments, в настоящее время он находится в розыске по линии Интерпола по преступлениям, совершенным в Швейцарии и Ливане, а также в Казахстане с 8 апреля 2008 года за вымогательство. 

В 1998 году алматинский территориальный комитет госимущества и приватизации передал 90% акций птицефабрики агропромышленной финансовой компании "Адилет". Компанию обязали погасить задолженность птицефабрики в размере 24 млн тенге в течение шести месяцев. Однако "Адилет" инвестировал всего 1 484 000 тенге. В 1999 году все те же 90% акций безвозмездно передали American Investments Inc.

Согласно архивным сведениям договор по безвозмездной передаче птицефабрики между Алматинским территориальным комитетом госимущества и приватизации и American Investments не заключался, бизнес-план не разрабатывался и в уполномоченный орган его не предоставляли. 

По данным, выявленным на суде, птицефабрика не функционирует уже на протяжении 29 лет, ее ресурсы находятся в крайне критическом состоянии, сельхозтехника и транспортные средства устарели. Кроме этого не было текущего и капитального ремонта строений, также в фабрику не вкладывали инвестиции.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и вернул земли с предприятием в государственную собственность.

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