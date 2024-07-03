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Самый трезвый округ нашли в Казахстане

Самый трезвый округ нашли в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 13:56 Фото: ДП Жамбылской области
В Жамбылской области есть сельский округ, жители которого несколько лет назад отказались от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Жанаарыкском сельском округе Сарысуского района, где за последние четыре года не зарегистрировано ни одного преступления.

"В сельский округ входят села Актогай и Узакбая Сыздыкбаева, где проживают около 1700 человек. В трех магазинах в округе не продают спиртные напитки и сигареты. Скоро открывается четвертый магазин, но предприниматель сразу же поддержал инициативу сельчан. Такое решение было принято жителями села, чтобы не подвергать соблазну подрастающее поколение", – рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Здесь не регистрируют как преступления и правонарушения, так и семейные конфликты.

В полиции отметили роль участкового инспектора округа. Сагынгали Саламатов пять лет живет в селе У. Сыздыкбаева. Он предпринимает системные меры, чтобы полностью владеть ситуацией на своем участке: проводит рейды, проверяет по месту жительства лиц, состоящих на учете в полиции, проводит проверки на предмет соблюдения владельцами гражданского оружия, правил оборота оружия.

"Жители очень дружные, активные. Стараются мне во всем помогать. И я считаю своим долгом оправдать их доверие, не жалея ни сил, ни времени. Даже мелкие бытовые споры мы пытаемся решить с помощью медиации. Несмотря на то, что ситуация в селах спокойная, я чувствую большую ответственность. Ведь важно сохранить то, что мы совместными усилиями добивались годами", – говорит сотрудник полиции.

В Жамбылской области таких образцовых сел несколько. В пяти районах 12 сельских округов отказались от алкоголя. Результат везде один: они признаны самыми безопасными.

Не только в Жамбылской области люди отказываются от алкоголя. Жители села Жанажол в Туркестанской области тоже полностью отказались от алкоголя. И там за три года не зарегистрировано преступлений. Есть такое село и в Северо-Казахстанской области.

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