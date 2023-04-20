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На рынке авиаперевозок Казахстана доминирует группа госкомпаний – АЗРК

АЗРК: Вопрос разделения активов авиакомпаний с госучастием до сих пор не решен Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане на рынке авиаперевозок доминирует группа госкомпаний – национальный авиаперевозчик и аффилированные с ним компании, которые полностью контролируют спрос и предложение, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по защите и развитию конкуренции, вопрос разделения активов авиакомпаний с госучастием до сих пор не находит своего разрешения.

В итоге, существующая структура рынка снижает стимулы для ценовой конкуренции, оптимизации расходов. Это приводит к систематическим задержкам авиарейсов и росту цен, от чего в итоге страдают потребители.

"Применяемое динамическое ценообразование, не работает на монопольных рынках. К примеру, есть кейсы, где максимальный тариф авиакомпании превышает минимальный по одному и тому же маршруту в 4,5 раза (67 743 / 14 743 тенге.)", – говорится в сообщении. 

Как отметили в агентстве, в текущих условиях, рассматривается вопрос об усилении режима "Открытое небо" для доступа на рынок новых авиаперевозчиков.

Ранее стало известно, что 80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице "КазМунайГаза". 

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Анастасия Стативкина
АЗРК Казахстан
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