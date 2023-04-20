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АЗРК: 80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице "КазМунайГаза"

АЗРК: 80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице "КазМунайГаза" Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили о практически полной монополии на рынке горюче-смазочных материалов страны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице АО "НК "КазМунайГаз", который доминирует в нефтяной сфере от добычи до реализации ГСМ.

"Практически полная монополия и неэффективное управление на рынке, где по-прежнему присутствует дефицит, высокие цены, отсутствие необходимого контроля за рынком и проблемы с доступом к ресурсам".Пресс-служба АЗРК

Отмечается, что для обеспечения прозрачного и недискриминационного распределения ресурсов "КазМунайГаза" будут приняты Правила равного доступа к ключевой мощности с условиями принятия и отбора заявок.

"В этих же целях запланировано увеличение биржевых торгов. В связи с усилением рисков ограничения доступа к переработке нефти также будут приняты Правила доступа к инфраструктуре".Пресс-служба АЗРК

12 апреля 2023 года вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов.

Согласно документу, предельные цены составят:

  • на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – до 205 тенге за литр;
  • на дизельное топливо – до 295 тенге за литр.

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Следует отметить, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

Вместе с тем стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной.

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