АЗРК о реализации радиочастот: Государство продало самому себе

В Казахстане доля государства на рынке телекоммуникаций увеличилась до 75%, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по защите и развитию конкуренции, Казахтелеком также на аукционе приобрел радиочастотный спектр. Это государственный ресурс, который должен быть продан бизнесу. На деле получается, что "государство продало самому себе".

Как отметили в агентстве, монополизация стала причиной снижения уровня конкуренции за клиента и качества услуг.

"Сейчас идет поток жалоб, связанный с повышением в одностороннем порядке тарифов на услуги связи. По отдельным тарифным планам стоимость увеличилась в 2 раза (Алтел, с 13 марта повышение стоимости с 9 до 18 тенге за 1 минуту разговора/SMS)", – говорится в сообщении.

Отсутствие свободного радиочастотного спектра, экономические барьеры снижают перспективу восстановления конкурентного рынка сотовой связи.

"У правительства имеются планы по выделению одного сотового оператора, но пока реального механизма по его реализации, к сожалению, нет. Также наблюдаются попытки отдельных операторов, например на рынках IT, войти на смежные рынки". Агентство по защите и развитию конкуренции

Ранее стало известно, что на рынке авиаперевозок Казахстана доминирует группа госкомпаний.