Дело по захвату аэропорта: старший диспетчер рассказала о событиях 5 января

В Алматы продолжается суд по делу активистов, обвиняемых в захвате аэропорта во время январских событий. На судебном процессе продолжают допрашивать свидетелей, сообщает Zakon.kz.

Очередное заседание началось с показаний свидетеля обвинения, старшего диспетчера отдела "Брифинг" РГП "КазАэроНавигация Натальи Щукиной. 5 января у нее была ночная смена, и она приехала к 19.00, чтобы сменить коллег, работавших днем.

Со слов Щукиной, через пять минут пришел один из руководителей и предупредил, чтобы они подготовили теплую одежду, потому что возможно будет эвакуация. После чего все сотрудники приступили к своим рабочим обязанностям, а примерно в 19.30 директор сказал, что нужно эвакуироваться и ехать в здание центра ОРВД, где сидят все диспетчера и занимаются управлением воздушного движения.

"Мы зашли в здание, чтобы переодеться и как только вышли из кабинета, увидели в коридоре неизвестных лиц. Они попросили пройти нас в класс, где у нас проводится инструктаж для диспетчеров. С нами в помещение зашли два человека, им было около 50-60 лет, один из них был в кепке и синем жилете, на шее у него висел бейджик, а в руках была рация. Требования исходили в основном от него. Другой был в шапке и темно-синей куртке. Они начали говорить, что им нужно, чтобы отключили светосигнальную систему и вообще обесточили весь аэропорт, для того, чтобы ни один самолет не взлетел и не вылетел. Они говорили, что в городе взяли городской акимат, Акорду и прокуратуру" Наталья Щукина

Наталья Щукина отметила, что агрессии со стороны толпы она не видела, подчеркнув лишь то, что они громко разговаривали. На вопрос адвоката, угрожал ли ей его подзащитный Калас Нурпеисов, она ответила, что нет. Также Щукина сказала, что из опасных предметов только у одного из ворвавшихся к ним в здание была в руках арматура, а оружия не было.

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