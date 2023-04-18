Сотрудник службы авиационной безопасности рассказал подробности захвата аэропорта в Алматы

В Алматы продолжается судебное разбирательство дела по обвинению активистов в захвате аэропорта во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается рассматривать уголовное дело, в ходе которого продолжили допрашивать свидетелей.

На очередном судебном заседании прокурор представил суду доказательства в подтверждении своей позиции, которая отражена в обвинительном акте.

Между тем, суд пригласил в качестве свидетеля – сотрудника службы авиационной безопасности Кайрата Исмагулова.

Государственный обвинитель попросил его рассказать о подробностях 5 января и спросил где он работал.

По словам Исмагулова, в этот день он работал на южном КПП 5 поста.

"В 19:55 я принял пост своей смены. В 20:05 мой коллега поехал проводить из гостиницы до дома медицинский персонал. В районе 6 КПП бежала толпа людей, ориентировано 70-80 человек. Возле 5 КПП также были люди которые были в масках и шумели. Я испугался и ушел в сторону другого КПП. Когда мы стояли в 6 КПП с зоны прилета вышли люди и было непонятно это пассажиры или митингующие. Потом мы все сели в автобус и направились в сторону РГП "КазАэроНавигация", там нас встретили человек 10 и сказали построиться", – рассказал Исмагулов.

На вопрос прокурора, может ли он кого-то из подсудимых опознать, Кайрат Исмагулов ответил, что узнал Каласа Нурпеисова. Именно он, по его словам забрал его рабочую рацию.

Сторона защиты также допросила свидетеля, уточнив было ли в его руках оружие или маска, угрожал ли он. На что Исмагулов ответил, что подсудимый был в белой куртке, без маски.

"В руках оружия у него не было, он не угрожал, и не выдвигал никаких требований, он просто сказал отдай рацию, не применяя физической силы. Он сказал дай, я не хотел отдавать и сделал шаг назад, но в какой-то момент почувствовал страх и отдал, так как не знал, что можно ожидать от него. Был ажиотаж", – рассказал Исмагулов.

Сторона защиты отметила, что позиция государственного обвинения от том, что Кайрату Исмагулову было оказана угроза жизни или давление со стороны подсудимого Каласа Нурпеисова, всего лишь их субъективное мнение.





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Также свидетель добавил, что руководство аэропорта сообщило о приближающей толпе митингующих был. Их проинструктировали не оказывать сопротивление, так как люди могут быть вооружены. Он пояснил, что не было приказа оставлять пост и убегать.

Ранее сотрудник аэропорта Алматы рассказал, как они спасали пассажиров во время его захвата.

После январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры.



19 января аэропорт заработал в штатном режиме.