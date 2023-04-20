Ученые заявили, что смогут обратить вспять поседение волос

Ученые считают, что им удалось раскрыть механизм поседения волос. Это может помочь разработать лечение, направленное на изменение клеток, чтобы обратить или остановить этот процесс, сообщает Zakon.kz.

В исследовании говорится, что стволовые клетки могут застревать по мере старения волос и терять свою способность созревать и сохранять цвет, сообщает The Guardian.



Определенные стволовые клетки, способные развиваться во множество различных типов клеток, обладают уникальной способностью переходить из одного отсека роста в другой в фолликулах. С возрастом эти клетки теряют способность к перемещению, что приводит к появлению седины.

Исследование было сосредоточено на клетках в коже мышей, а также обнаруженных у людей, называемых стволовыми клетками меланоцитов, или McSCs.

Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета предположили, что если их результаты окажутся верными, то они могут открыть потенциальный способ обратить вспять или предотвратить появление седых волос.

"Обнаруженные механизмы позволяют предположить, что такое же фиксированное расположение стволовых клеток меланоцитов может существовать и у людей. Если это так, то это представляет собой потенциальный путь для обращения вспять или предотвращения поседения волос у человека, помогая застрявшим клеткам снова перемещаться между развивающимися отделами волосяного фолликула". постдокторант NYU Langone Health Ци Сун

Цвет волос контролируется тем, получают ли постоянно размножающиеся пулы McSCs внутри волосяных фолликулов сигнал к "превращению" в зрелые клетки, которые производят белковые пигменты, отвечающие за цвет.

Исследователи обнаружили, что во время нормального роста волос клетки постоянно перемещаются между отделениями развивающегося волосяного фолликула. Именно внутри этих отсеков McSCs подвергаются воздействию сигналов, которые влияют на созревание.

Исследователи обнаружили, что McSCs трансформируются между наиболее примитивным состоянием стволовых клеток и следующей стадией их созревания в зависимости от их местоположения.

Согласно полученным результатам, по мере старения волос, их выпадения, а затем многократного отрастания, все большее количество McSCs застревает в отделе стволовых клеток, называемом луковицей волосяного фолликула, где они и остаются.