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Ученые выяснили, на какой диете волосы перестают расти

похудение, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 16:45 Фото: pixabay
Ученые из Рокфеллеровского университета предупредили всех, кто пытается худеть с помощью диет об опасности потери волос, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что нехватка серина – аминокислоты, содержащейся в мясе, злаках и молоке – заставляет стволовые клетки волосяных фолликулов переключаться с роста волос на заживление кожи. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

"Ключевую роль в этом процессе играет так называемая интегрированная реакция на стресс (Integrated Stress Response, ISR). Этот клеточный механизм оценивает уровень метаболического стресса в тканях и помогает клеткам перераспределить ресурсы – например, при травме или дефиците питательных веществ – в пользу наиболее жизненно важных задач, таких как восстановление кожи", – говорится в публикации.

В экспериментах на мышах исследователи либо исключали серин из рациона, либо генетически блокировали его синтез в стволовых клетках. В обоих случаях активировалась ISR, снижалась выработка кератиноцитов – клеток, формирующих эпидермис и волосы, – и запускались процессы заживления. Когда к дефициту серина добавлялось повреждение кожи, клетки еще активнее прекращали рост волос, чтобы сосредоточиться на восстановлении тканей.

"Серин запускает высокочувствительный механизм, который определяет, будет ли клетка поддерживать рост волос или переключится на регенерацию кожи", – пояснил ведущий автор работы Джесси Новак.

По его словам, в норме в коже работают локальные стволовые клетки, отвечающие за заживление. Но при разрушении этих клеток, например, при ссадинах, их функцию берут на себя стволовые клетки волосяных фолликулов. Исследование показало, что именно их метаболическое поведение позволяет коже адаптироваться к условиям стресса и ускорять восстановление, жертвуя при этом второстепенными функциями, такими как рост волос.

"Отсутствие шерсти (волос) не смертельно. А вот незаживающая рана – серьезная угроза. Поэтому в условиях стресса организм отдает приоритет восстановлению кожи", – добавила профессор Элейн Фукс, руководитель лаборатории, в которой проводилось исследование.

Ранее медики раскрыли мифы и опасности диеты по группе крови.

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Андрей Дюсупов
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