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"Байтерек" представил инвестиционные возможности АПК на форуме в Австрии

"Байтерек" представил инвестиционные возможности АПК на форуме в Австрии Фото: АО "НУХ "Байтерек"
20 апреля в Граце (Австрия) состоялся казахстанско-австрийский бизнес-форум, посвященный инвестиционным возможностям Казахстана, приуроченный к закреплению и укреплению двусторонних экономических связей между Казахстаном и Австрией.

В ходе форума с докладом о финансовых мерах поддержки сельского хозяйства Казахстана выступил первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов.

В своем выступлении он отметил, что холдинг "Байтерек", являясь ключевым финансовым оператором правительства РК, оказывает поддержку приоритетным секторам экономики, в том числе в АПК.

"На сегодняшний день агропромышленный комплекс Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, в том числе для австрийских инвесторов. Ключевыми факторами, влияющими на привлекательность сектора АПК Казахстана для инвестиций, являются богатые земельные ресурсы, выгодное географическое расположение с возможностью выхода австрийских производителей сельскохозяйственной продукции на быстрорастущие рынки Китая, ЕАЭС и стран Персидского залива", – добавил Нурболат Айдапкелов.

Нурболат Айдапкелов также отметил, что следующие направления АПК Казахстана являются особенно привлекательными для финансирования: производство мяса птицы, переработка говядины, производство сахара, сыров и творога, рыбоводство, интенсивные сады по выращиванию яблок, молочно-товарные фермы, откормочные площадки, репродукторы, теплицы, переработка растениеводства и орошение.

Кроме того, на форуме представлены инвестиционные проекты Казахстана в области АПК, которые вызвали большой интерес у австрийских инвесторов.

Также в рамках визита холдинг "Байтерек" принял участие в 11-м заседании Казахстанской-австрийской межправительственной комиссии по экономическому, аграрному, экологическому, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству.

В свою очередь австрийская сторона отметила имеющийся высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Австрией. Ряд крупнейших австрийских компаний успешно ведут свою деятельность на казахстанском рынке в сфере информационно-коммуникационных технологий, легкой промышленности, аграрном секторе.

Отметим, что Австрия входит в число ведущих торговых партнеров Казахстана и занимает девятое место среди стран ЕС по объемам двусторонней торговли. Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером для Австрии среди стран СНГ.

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