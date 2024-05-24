В рамках государственного визита главы государства в Республику Сингапур Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял участие в Казахстанско-Сингапурском бизнес-форуме. Мероприятие стало площадкой для диалога по укреплению экономических связей между Казахстаном и Сингапуром.

В своем выступлении Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин подчеркнул стратегическую важность углубления сотрудничества в ключевых областях, включая инвестиции, финансы и инновации.

"Казахстан и Сингапур поддерживают прочные и разносторонние отношения, что обеспечивается совместными усилиями в экономической сфере и регулярным политическим диалогом. Эти взаимодействия способствуют устойчивому росту товарооборота и инвестиционной активности", – отметил он.

Рустам Карагойшин также выразил готовность холдинга "Байтерек" выступать в роли стратегического партнера для сингапурских компаний, заинтересованных в реализации проектов на территории Казахстана. Особое внимание было уделено возможностям для совместной работы в сферах финансовых технологий, зеленой энергетики и сельскохозяйственного сектора.

На форуме обсуждались вопросы развития двусторонних экономических отношений, а также возможности для создания совместных предприятий и развития прямых инвестиций.

Председатель холдинга также принимал участие в ряде двусторонних встреч с ведущими бизнес-лидерами Сингапура, включая представителей компаний Surbana Jurong, Sovico, Indorama, а также Temasek Holdings.

Напомним, что в рамках данного бизнес-форума "Байтерек" через свою дочернюю организацию, АО "Qazaqstan Investment Corporation", и сингапурская компания Forebright Capital Asia Private Limited подпишут инвестиционное соглашение.

Фото: АО НУХ Байтерек

Также в рамках бизнес-форума АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" через свою дочернюю организацию, АО "Qazaqstan Investment Corporation", и сингапурская компания Forebright Capital Asia Private Limited подписали инвестиционное соглашение. Соглашение касается создания совместного фонда, нацеленного на инвестирование в передовые проекты в области мультиомиксных технологий и синтетической биологии.

Данный фонд сосредоточит усилия на исследованиях в области профилактики и контроля врожденных дефектов, комплексном скрининге новорожденных. Географический охват фонда предусматривает страны Ближнего Востока, Европы и Азии, с особым акцентом на Казахстан.

Подписи под документом поставили председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин и председатель правления Forebright Capital Asia Private Limited Лю Ченг.

"Сегодняшнее соглашение о создании фонда является примером нашей стратегии инвестирования в глобальные инновации и партнерства. Пользуясь случаем, призываю сингапурский бизнес к укреплению и расширению нашего сотрудничества. Холдинг "Байтерек" готов выступать в качестве надежного партнера для бизнес-инициатив между Казахстаном и Сингапуром", – подчеркнул Рустам Карагойшин.

В рамках соглашения планируется проведение образовательных программ для медицинских работников и исследователей Казахстана, а также стажировок для казахстанских студентов и магистрантов в сфере здравоохранения.