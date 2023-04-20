Счастливый брак: когда выходить замуж или жениться представителям знаков зодиака
Овны
Овнам лучше всего выходить замуж не раньше 22 лет. Им, как правило, нужно время, чтобы научиться более глубоко понимать себя и свои потребности, а также развить навыки управления своими эмоциями и поведением. Поэтому, возможно, им стоит подождать, пока они будут готовы к такому серьезному шагу, чтобы не принимать поспешных решений и не пожалеть об этом позже.
Телец
Тельцам лучше всего выходить замуж в 25-30 лет. Тельцы, как правило, ценят стабильность и надежность в жизни, включая личные отношения. Они предпочитают долгосрочные отношения, основанные на глубоком понимании, уважении и любви. Поэтому им может потребоваться время, чтобы найти подходящего партнера и создать здоровые, глубокие отношения, на которых можно построить счастливый брак.
Близнецы
Близнецам, дабы избежать нескольких браков, стоит выходить замуж позже 30 лет. Обычно они хотят сохранять свою независимость и свободу действий в отношениях. Представители этого знака склонны к изменчивости, любят разнообразие и новые впечатления, поэтому им может быть трудно оставаться верными одному партнеру на протяжении долгого времени.
Рак
Ракам лучшего всего выходить замуж в возрасте 22-25 лет. Им может понадобиться много времени, чтобы построить глубокие отношения и научиться доверять своему партнеру. Они склонны к защите своих эмоций и чувств, поэтому важно, чтобы их партнер был готов терпеливо работать над отношениями и уважать их границы. Кроме того, Ракам важно найти партнера, который поддерживает их карьеру и жизненные цели.
Лев
"По звездам" Львам лучше всего выходить замуж после 35 лет. Представители этого знака Зодиака часто обладают яркой личностью и энергичным характером. Поэтому им нужен партнер, который сможет уравновесить их эмоции и сделать их жизнь более стабильной. Они ценят в своем партнере интеллект и чувство юмора, а также уважение к их личности.
Дева
Лучшие промежутки для заключения брака у Дев между 22-24 и 25-29 годами. Девы часто ожидают от партнера такой же степени преданности, какую они готовы вложить в отношения. Поэтому важно найти партнера, который будет готов вести совместную жизнь, основанную на взаимном уважении и доверии, а также на готовности к общей работе над отношениями.
Весы
Весам лучше выходить замуж после 20 лет. Для того, чтобы брак был счастливым, человек с этим знаком должен выбирать партнера, который также стремится к равновесию и справедливости в отношениях, который готов к открытому общению и взаимопониманию.
Скорпион
Скорпионы способны построить счастливый брак абсолютно в любом возрасте. Представитель этого знака может быть более склонен к созданию отношений, основанных на интенсивных эмоциях, страсти и глубоком эмоциональном связывании. Скорпионы обычно стремятся к тому, чтобы их брак был глубоким и интенсивным. И они готовы рискнуть, чтобы получить такие отношения.
Стрелец
Стрельцам лучшего всего выходить замуж после 35, так как они склонны откладывать принятие решений на потом. Важно, чтобы партнер Стрельца был готов к открытому общению и взаимопониманию, так как они обычно любят общаться и выражать свое мнение. Взаимное уважение, доверие и коммуникация могут быть важными факторами для создания счастливого брака.
Козерог
Для Козерогов отличный возраст для брака – до 25 лет. Люди, рожденные под этим знаком, обычно ценят стабильность и надежность. Поэтому в браке они могут искать партнера, который будет иметь похожие ценности. И, конечно, будет готов к серьезным отношениям.
Водолей
Для Водолеев, жаждущих свободы и независимости, лучший возраст для брака – после 40 лет. Они будут стремиться к созданию отношений, в которых никто не будет ущемлять их права и ни в коем случае не будет ни в чем ограничивать. Когда они решат создать семью и вступить в брак, то будут искать партнера, который станет для них надежным другом, на которого можно опереться в трудную минуту, пишет Wday.ru.
Рыбы
Для Рыб наилучший возраст для брака – до 27 лет. Представители этого знака обычно обладают высокой эмоциональной чувствительностью и часто ведут себя в соответствии со своей интуицией и эмоциям. Для брака они могут искать партнера, который будет понимать их эмоциональные потребности и будет готов выслушать их, когда они будут нуждаться в этом.
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