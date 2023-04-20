Счастливый брак: когда выходить замуж или жениться представителям знаков зодиака

Представителям каких знаков зодиака лучше не тянуть с заключением брака, а кому следует подождать? Об этом подробнее рассказал астролог Миша Кондра, сообщает Zakon.kz.

Овны

Овнам лучше всего выходить замуж не раньше 22 лет. Им, как правило, нужно время, чтобы научиться более глубоко понимать себя и свои потребности, а также развить навыки управления своими эмоциями и поведением. Поэтому, возможно, им стоит подождать, пока они будут готовы к такому серьезному шагу, чтобы не принимать поспешных решений и не пожалеть об этом позже.

Телец

Тельцам лучше всего выходить замуж в 25-30 лет. Тельцы, как правило, ценят стабильность и надежность в жизни, включая личные отношения. Они предпочитают долгосрочные отношения, основанные на глубоком понимании, уважении и любви. Поэтому им может потребоваться время, чтобы найти подходящего партнера и создать здоровые, глубокие отношения, на которых можно построить счастливый брак.

Близнецы

Близнецам, дабы избежать нескольких браков, стоит выходить замуж позже 30 лет. Обычно они хотят сохранять свою независимость и свободу действий в отношениях. Представители этого знака склонны к изменчивости, любят разнообразие и новые впечатления, поэтому им может быть трудно оставаться верными одному партнеру на протяжении долгого времени.

Рак

Ракам лучшего всего выходить замуж в возрасте 22-25 лет. Им может понадобиться много времени, чтобы построить глубокие отношения и научиться доверять своему партнеру. Они склонны к защите своих эмоций и чувств, поэтому важно, чтобы их партнер был готов терпеливо работать над отношениями и уважать их границы. Кроме того, Ракам важно найти партнера, который поддерживает их карьеру и жизненные цели.

Лев

"По звездам" Львам лучше всего выходить замуж после 35 лет. Представители этого знака Зодиака часто обладают яркой личностью и энергичным характером. Поэтому им нужен партнер, который сможет уравновесить их эмоции и сделать их жизнь более стабильной. Они ценят в своем партнере интеллект и чувство юмора, а также уважение к их личности.

Дева

Лучшие промежутки для заключения брака у Дев между 22-24 и 25-29 годами. Девы часто ожидают от партнера такой же степени преданности, какую они готовы вложить в отношения. Поэтому важно найти партнера, который будет готов вести совместную жизнь, основанную на взаимном уважении и доверии, а также на готовности к общей работе над отношениями.

Весы

Весам лучше выходить замуж после 20 лет. Для того, чтобы брак был счастливым, человек с этим знаком должен выбирать партнера, который также стремится к равновесию и справедливости в отношениях, который готов к открытому общению и взаимопониманию.

Скорпион

Скорпионы способны построить счастливый брак абсолютно в любом возрасте. Представитель этого знака может быть более склонен к созданию отношений, основанных на интенсивных эмоциях, страсти и глубоком эмоциональном связывании. Скорпионы обычно стремятся к тому, чтобы их брак был глубоким и интенсивным. И они готовы рискнуть, чтобы получить такие отношения.

Стрелец

Стрельцам лучшего всего выходить замуж после 35, так как они склонны откладывать принятие решений на потом. Важно, чтобы партнер Стрельца был готов к открытому общению и взаимопониманию, так как они обычно любят общаться и выражать свое мнение. Взаимное уважение, доверие и коммуникация могут быть важными факторами для создания счастливого брака.

Козерог

Для Козерогов отличный возраст для брака – до 25 лет. Люди, рожденные под этим знаком, обычно ценят стабильность и надежность. Поэтому в браке они могут искать партнера, который будет иметь похожие ценности. И, конечно, будет готов к серьезным отношениям.

Водолей

Для Водолеев, жаждущих свободы и независимости, лучший возраст для брака – после 40 лет. Они будут стремиться к созданию отношений, в которых никто не будет ущемлять их права и ни в коем случае не будет ни в чем ограничивать. Когда они решат создать семью и вступить в брак, то будут искать партнера, который станет для них надежным другом, на которого можно опереться в трудную минуту, пишет Wday.ru.

Рыбы

Для Рыб наилучший возраст для брака – до 27 лет. Представители этого знака обычно обладают высокой эмоциональной чувствительностью и часто ведут себя в соответствии со своей интуицией и эмоциям. Для брака они могут искать партнера, который будет понимать их эмоциональные потребности и будет готов выслушать их, когда они будут нуждаться в этом.

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