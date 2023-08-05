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Уже созрели: три знака зодиака, готовые вступить в брак до 30

Невеста Фото: pixabay
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака с высокой вероятностью женятся до 30, сообщает Zakon.kz.

Всего таких знаков зодиака три, пишет "Апостроф".

Близнецы

Близнецы с юных лет избалованы вниманием противоположного пола, в этот период строить с ними отношения крайне сложно. Ближе к 30 они заговорят о семье, но едва ли смогут обеспечить в ней идиллию.

Лев

Сердцееды и всеобщие любимчики, способные наплевать на чувства других. Однако с возрастом они становятся чуть внимательнее к окружающим и пускаются на поиски второй половины для построения уютного гнездышка.

Стрелец

Больше всего в жизни ценят свою свободу, поэтому едва ли мечтают "остепениться". Впрочем, к 30 начинают задумываться о браке, который создадут, скорее, по расчету, нежели по любви.

Ранее астрологи выпустили гороскоп на 5 августа для представителей всех знаков зодиака.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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