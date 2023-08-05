Уже созрели: три знака зодиака, готовые вступить в брак до 30
Всего таких знаков зодиака три, пишет "Апостроф".
Близнецы
Близнецы с юных лет избалованы вниманием противоположного пола, в этот период строить с ними отношения крайне сложно. Ближе к 30 они заговорят о семье, но едва ли смогут обеспечить в ней идиллию.
Лев
Сердцееды и всеобщие любимчики, способные наплевать на чувства других. Однако с возрастом они становятся чуть внимательнее к окружающим и пускаются на поиски второй половины для построения уютного гнездышка.
Стрелец
Больше всего в жизни ценят свою свободу, поэтому едва ли мечтают "остепениться". Впрочем, к 30 начинают задумываться о браке, который создадут, скорее, по расчету, нежели по любви.
Ранее астрологи выпустили гороскоп на 5 августа для представителей всех знаков зодиака.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.