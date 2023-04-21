Остаться в живых: почему люди теряют голову во время раздачи еды

В столице Йемена Сане во время раздачи денег произошла давка, в результате которой погибло около 80 человек. Люди пытались получить $9, которые раздавали на улице всем желающим. Как не стать жертвой толпы и почему люди так падки на бесплатное, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Трагедия в Сане произошла в районе площади Баб-эль-Яман на востоке столицы.

По показаниям свидетелей, давка началась после того, как присутствующие на акции бойцы военизированной группировки хуситов открыли стрельбу в воздух, чтобы призвать граждан к порядку. Кроме звуков выстрелов из автоматического оружия панику вызвал хлопок сорванного электрического провода. Присутствующие приняли его за взрыв.

Площадь Баб-эль-Яман находится в старом районе Саны и представляет собой небольшую территорию, стихийно заполненную торговыми точками. По периметру Баб-эль-Яман располагаются старые здания и очень узкие улицы. Площадь названа в честь главных ворот старой укрепленной стены.

В базарные дни на небольшой площади особо тесно и многолюдно. А в этот раз на эту благотворительную акцию, обернувшуюся бедой для многих семей, пришел практически весь город.

Эта трагедия стала самой смертоносной в Йемене за последние годы, не связанной с затянувшейся в стране войной, и произошла накануне мусульманского праздника Ид аль-Фитр, который знаменует окончание Рамадана в конце этой недели.

На видео в социальных сетях видны десятки тел погибших и раненых, которые просят о помощи. Хуситы размещают фотографии с пятнами крови на земле, одеждой и обувью жертв. На других фото полицейские осматривают территорию.

Спикер Министерства внутренних дел Йемена Абдель-Халек аль-Агри сказал, что в трагедии виновно "случайное распределение" денег без согласования с местными властями. По данным министерства, они уже ведут расследование и задержали двух торговцев, организовавших массовое мероприятие.

Местные власти также пообещали выплатить по 2 тыс. долларов компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около 400 долларов. Для местных жителей это огромные деньги. Из-за гражданской войны Йемен стремительно деградировал из цветущей жемчужины арабского востока в одну из самых бедных стран мира. В стране с отсталой экономикой практически нечем заняться. Безработица, по разным данным, составляет от 20 до 40 процентов. Если переводить в тенге, то средняя заработная плата в стране составляет 50 тыс. тенге. Человек, который зарабатывает 70 тыс. тенге, считается богачом.

То есть можно понять, почему йеменцы устроили такую давку из-за 9 долларов, а некоторые и вовсе отдали ради них свои жизни. Желание накормить свою семью пересиливает инстинкт самосохранения, а голод заставляет терять человеческий облик.

Но очень часто происходит так, что и во вполне благополучной стране происходят подобные инциденты. Например, в Казахстане.

Не исключение

"Просьба, отойдите чуть подальше, там позади тоже раздают донер. Здесь маленькие дети, вы их задавите. Имейте совесть. Если так будет и дальше, мы больше не будем раздавать донеры", – кричал в микрофон ведущий.

Речь шла о бесплатной раздаче еды в Актау на народных гуляния в честь Наурыза. Там эта акция привела к столпотворению, дело дошло до драк. Позже пользователи социальных сетей отмечали, что такое происходит каждый год.

В Кызылорде похожая ситуация произошла на конкурсе плова, который провели накануне Дня города. Организаторы мероприятия решили бесплатно накормить горожан, однако все закончилось дракой. Для женщины, которая готовила блюдо, пришлось вызывать скорую – вместо благодарности за бесплатный плов ее ударили по голове поварешкой. 20 обезумевших от "халявы" родителей на какое-то время потеряли из виду своих детей.

В Шымкенте владелец магазина как-то решил распродать спортивную одежду по низким ценам. Из-за этого произошло массовое скопление местных жителей. В результате при открытии заведения произошла давка. На место происшествия прибыли участковые инспекторы опорного пункта и с большим трудом обеспечили общественный порядок. Полицейские установили владельца магазина и привлекли его к административной ответственности. Позже предприниматель извинился за произошедшее.

Виновата жадность

К сожалению, подобные случаи в Казахстане происходят практически постоянно на любом массовом мероприятии. Народ, почувствовав запах дармовщины, теряет над собой контроль и идет напролом, совершенно не замечая ничего вокруг. У предпринимателей, которые организовывают подобные акции, есть своя цель. Кто-то действительно хочет сделать добро и угостить всех желающих, а кто-то надеется, что щедрость привлечет поток новых клиентов.

"Данные пиар-акции, маркетинговые ходы, по моему мнению, не очень эффективны. Клиент привлекается только на тот момент, пока ему что-то предлагается по выгодной цене или вовсе бесплатно. По итогу подобных акций предприниматель оказывается в минусе", – поделилась Гульнара Катибаева, президент Ассоциации рестораторов Казахстана.

Если предприниматель организовывает такие мероприятия ради отложенной выгоды, то у людей, на которых нацелена акция, чаще всего вовсе нет необходимости в "бесплатном сыре".

"Человеку свойственно радоваться от того, что что-то удалось получить бесплатно. Это приносит ему радость, происходит выброс эндорфина. Это нормально. Человек всегда будет идти туда, где он получит какие-то блага, не прилагая для этого особых сил. Обратите внимание, с каким удовольствием люди кушают бесплатные угощения на праздниках. Другой вопрос – как организованны подобные акции. Организаторам нужно помнить о безопасности и просчитывать все риски", – сказала руководитель центра исследований "Сандж" Жанар Джандосова.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что во всем виновата жадность. Как дающего, так и принимающего.

Как выжить в толпе

Возникновение паники или всеобщей стихийной агрессии может превратить большое количество людей в неуправляемую толпу, которая способна смести и уничтожить все на своем пути. Любое массовое мероприятие практически сразу становится источником повышенной опасности, будь оно на улице или в помещении. Во многом они сходятся, но существуют некоторые нюансы.

В замкнутом пространстве люди начинают все одновременно искать спасение, хотят как можно быстрее выйти из него. И зачастую это происходит хаотично. Особенно активные те люди, которые находятся вдалеке от выхода. Они изо всех сил начинают напирать на впереди стоящих и таким образом пытаются сдвинуть толпу вперед. Именно в эти моменты зажатые или упавшие люди получают травмы или погибают в давке.

То же самое происходит и на открытом пространстве. Эксперты всегда просят не прижиматься к стенам и стараться избегать узких дверных проемов или улочек.

Специалисты советуют всегда обращать внимание на пути возможного отхода. Они дают шанс не быть раздавленным или прижатым. Особенно важно устремиться к запасным выходам прежде, чем толпа придет в движение. Однако, когда толпа уже неуправляема, то все попытки пробиться практически невозможны.

Для этого надо постараться:

попасть в "основное течение", что, впрочем, так же небезопасно;

вернуться немного назад, где все‑таки посвободнее;

сгруппироваться и закрыть руками голову;

попробовать лечь сверху на идущий поток и, перекатываясь или ползя по‑пластунски, пробираться к менее забитому месту. Особенно это актуально при спасении детей: нередко данный прием – единственная надежда на спасение.

Эксперты уверены, что всего этого можно избежать и не подвергать себя необоснованному риску. А именно – отказаться от посещения мест большого скопления людей, не участвовать в различных маркетинговых уловках торговых сетей и общепитов и запомнить одно: жизнь дороже бесплатной еды или скидочного купона.