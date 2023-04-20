Ерлан Карин провел заседание по противодействию теневой экономике
На заседании рассмотрены вопросы реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы, передает Акорда.
В рамках обсуждения заслушаны доклады руководства агентства по финансовому мониторингу, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития, которые сообщили о принимаемых мерах по реализации Комплексного плана.
Ерлан Карин отметил, что снижение уровня теневой экономики имеет особое значение для перехода к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан. Такую задачу Глава государства поставил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны.
Государственный советник также подчеркнул важность надлежащего исполнения запланированных мероприятий, достижения ключевых показателей, обеспечения реального влияния проводимой работы на состояние теневой экономики, а также необходимость выявления иных сфер, подверженных теневым рискам. Так, по линии министерства индустрии и инфраструктурного развития Комплексный план содержит мероприятия только в сфере транспорта и строительства, в то время как, к примеру, сфера недропользования также подвержена рискам, связанным с теневой экономикой. Министерству поручено принять меры по устранению теневых рисков во всех курируемых направлениях. При этом должны быть исключены излишнее давление на бизнес и ухудшение инвестиционного климата.
С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал ряд поручений, исполнение которых взято на контроль.
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