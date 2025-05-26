Ерлан Карин: За шесть лет в 22 раза снизилось число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства

Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него. В ходе заседания государственный советник отметил устойчивую тенденцию роста авторитета института казахстанского гражданства: "Тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, продолжается. На протяжении последних шести лет фиксируется постоянное снижение количества людей, желающих выйти из гражданства Казахстана. Так, если в 2019 году было зафиксировано 1,7 тысячи случаев прекращения гражданства, то 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, а в 2024 году – 77 человек. Таким образом, за шесть лет число ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 22 раза. Данные факты свидетельствуют о росте авторитета института казахстанского гражданства и уверенности граждан в будущем страны".

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