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Военные эксперты США и Европы посетили воинские части Казахстана

Посетили воинские части Казахстана Фото: МО РК
Военные эксперты из Великобритании, США и Венгрии посетили Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Визит совершен в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, объяснили в Минобороны Казахстана.

На вертолете армейской авиации инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с участием инспекторов из США и Венгрии облетели инспектируемый район, посетили столичную десантно-штурмовую бригаду и 610 авиационную базу в Карагандинской области.

В Минобороны рассказали, что инспекция прошла в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Многонациональная инспекционная группа выразила признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Казахстана за оказанное содействие в ее проведении.

Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями.

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