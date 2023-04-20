Военные эксперты США и Европы посетили воинские части Казахстана

Военные эксперты из Великобритании, США и Венгрии посетили Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Визит совершен в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, объяснили в Минобороны Казахстана.

На вертолете армейской авиации инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с участием инспекторов из США и Венгрии облетели инспектируемый район, посетили столичную десантно-штурмовую бригаду и 610 авиационную базу в Карагандинской области.

В Минобороны рассказали, что инспекция прошла в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Многонациональная инспекционная группа выразила признательность сопровождающей группе Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Казахстана за оказанное содействие в ее проведении.

Военные инспекторы отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в области контроля над вооружениями.