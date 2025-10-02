#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
546.96
642.73
6.7
Политика

Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр ИИ

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 20:35 Фото: Акорда
Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, инновационное пространство призвано развивать современные технологии в Казахстане, вовлекать талантливую молодежь, поддерживать и продвигать перспективные проекты в AI и IT-секторах, чтобы вывести цифровой сектор экономики на новый уровень. Аlem.AI станет точкой притяжения специалистов не только из Казахстана, но и из других стран.

Флагманский проект нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях – науке, промышленности, креативных индустриях и государственных услугах. Он будет способствовать созданию национальной ИИ-экосистемы, привлечению инвестиций, поддержке стартапов и стимулированию исследовательской деятельности.

Фото: Акорда

Центр позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до 5 млрд долларов к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития искусственного интеллекта и сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии.

В рамках проекта ежегодно планируется привлекать порядка 10 тыс. талантов в различных отраслях, обучать не менее 1000 специалистов, запускать около 100 стартапов, реализовывать порядка 10 научных исследований.

Центр объединяет общественное пространство, школу искусственного интеллекта Tomorrow School, Центр креативных технологий TUMO, стартап-кампус, научно-исследовательские лаборатории и AI-driven Government – зону для разработки GovTech-решений.

Фото: Акорда

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов.

Deep-tech стартап Mirai Tech – портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спортсменов и пациентов.

AltBridge осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля на публичных рынках и дает отчет по каждому направлению.

Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах.

Ранее сообщалось, что Токаев принял гендиректора пекинской компании, инвестирующей в стартапы в сфере искусственного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Искусственный интеллект как национальный приоритет: интервью с вице-министром ИИ
19:09, Сегодня
Искусственный интеллект как национальный приоритет: интервью с вице-министром ИИ
Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане
13:44, 01 октября 2025
Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: