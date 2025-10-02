Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр ИИ

Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, инновационное пространство призвано развивать современные технологии в Казахстане, вовлекать талантливую молодежь, поддерживать и продвигать перспективные проекты в AI и IT-секторах, чтобы вывести цифровой сектор экономики на новый уровень. Аlem.AI станет точкой притяжения специалистов не только из Казахстана, но и из других стран.

Флагманский проект нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях – науке, промышленности, креативных индустриях и государственных услугах. Он будет способствовать созданию национальной ИИ-экосистемы, привлечению инвестиций, поддержке стартапов и стимулированию исследовательской деятельности.

Фото: Акорда

Центр позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до 5 млрд долларов к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития искусственного интеллекта и сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии.

В рамках проекта ежегодно планируется привлекать порядка 10 тыс. талантов в различных отраслях, обучать не менее 1000 специалистов, запускать около 100 стартапов, реализовывать порядка 10 научных исследований.

Центр объединяет общественное пространство, школу искусственного интеллекта Tomorrow School, Центр креативных технологий TUMO, стартап-кампус, научно-исследовательские лаборатории и AI-driven Government – зону для разработки GovTech-решений.

Фото: Акорда

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с презентациями отечественных AI-проектов.

Deep-tech стартап Mirai Tech – портативная ИИ-лаборатория биомеханики: умные сенсорные стельки и носимые датчики помогают предотвращать травмы и ускоряют реабилитацию спортсменов и пациентов.

AltBridge осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля на публичных рынках и дает отчет по каждому направлению.

Defect AI помогает врачам сократить время на рутинную документацию и сосредоточиться на пациентах.

Ранее сообщалось, что Токаев принял гендиректора пекинской компании, инвестирующей в стартапы в сфере искусственного интеллекта.