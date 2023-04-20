Звезда "Мстителей", сломавший 30 костей под снегоуборщиком вернулся к спорту ради дочери

52-летний голливудский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Джереми Реннер вернулся к спорту после того, как попал под машину-снегоуборщик и сломал 30 костей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People со ссылкой на пост в социальных сетях звезды.

Актер, известный по роли Соколиного Глаза в фильме "Мстители", продолжает поднимать тяжелые гантели и заниматься на велотренажерах. Он признается, что его мотивируют записки, которые оставляет его дочь Ава Берлин на тренажерах.

"Дочь вдохновляет меня. Она оставляет стикеры повсюду, чтобы я продолжал", — пишет Реннер.

Также на прошлой неделе актер опубликовал фотографии с медперсоналом больницы, которые помогали ему восстанавливаться после аварии.





"Мне довелось посетить удивительную группу людей, которые спасли мне жизнь", — добавил актер.

Отдельно Реннер поблагодарил своего хирурга.



В январе Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.