Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Звезда "Мстителей", сломавший 30 костей под снегоуборщиком вернулся к спорту ради дочери

Вернулся к спорту ради дочери Фото: Instagram/jeremyrenner
52-летний голливудский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Джереми Реннер вернулся к спорту после того, как попал под машину-снегоуборщик и сломал 30 костей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People со ссылкой на пост в социальных сетях звезды.

Актер, известный по роли Соколиного Глаза в фильме "Мстители", продолжает поднимать тяжелые гантели и заниматься на велотренажерах. Он признается, что его мотивируют записки, которые оставляет его дочь Ава Берлин на тренажерах.

"Дочь вдохновляет меня. Она оставляет стикеры повсюду, чтобы я продолжал", — пишет Реннер.

Также на прошлой неделе актер опубликовал фотографии с медперсоналом больницы, которые помогали ему восстанавливаться после аварии.


"Мне довелось посетить удивительную группу людей, которые спасли мне жизнь", — добавил актер.

Отдельно Реннер поблагодарил своего хирурга.

В январе Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.

Читайте также

Филиппа Киркорова подозревают в увеличении ягодиц

Айсулу Омарова
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников
В Казахстане изменились правила контроля успеваемости школьников
Казахстан, Астана, суд, "скорая", Мухамедиулы, Алмаз Нуразхан
Подсудимого по делу Мухамедиулы увезли на "скорой" из зала суда
утверждены размеры родительской платы за обучение в частных школах
В Казахстане утвердили предельный размер родительской платы за обучение в частных школах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления