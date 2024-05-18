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Сломавший 38 костей в ДТП Джереми Реннер рассказал, как травмы отразились на его работе

актер, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 21:48 Фото: Instagram/jeremyrenner
53-летний американский актер Джереми Реннер, сломавший 38 костей в ДТП со снегоуборочной машиной, рассказал, как травмы отразились на его работоспособности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Los Angeles Times, артист" вернулся к съемкам в сериале "Мэр Кингстауна" и понял, что ему нужно смириться со своим новым состоянием.

"Я пытаюсь заставить зрителей поверить в мою игру, хотя сам еще заново учусь ходить, ставить одну ногу перед другой и не падать в агонии. Я делаю это, чтобы снова найти свое место на этой планете", – говорит он.

По словам Реннера, в первую неделю съемок он засыпал между дублями.

"Я работал слишком усердно, по многу часов и дней подряд. Я хочу делать все, но что я действительно могу делать – совсем другое дело", – размышляет артист.

Теперь, по признанию звезды, на съемках с ним обращаются как с ребенком – к нему применяют мягкие правила графика, рассчитанные на детей-актеров.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.

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