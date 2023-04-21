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Диетолог перечислила наиболее полезные продукты для ужина

Диетолог перечислила наиболее полезные продукты для ужина Фото: pixabay
Вечерний прием пищи должен включать в себя мясо птицы, зелень, овощи и сложные углеводы, предупреждает специалист, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По ее словам, овощи должны составлять как минимум половину от всего объема ужина. В качестве сложных углеводов отлично подойдут нешлифованный рис, киноа, гречка и цельнозерновые макароны.

Из мясных продуктов Круглова порекомендовала готовить птицу или рыбу, но предпочтение лучше отдать птице, так как красное мясо на ночь может вызвать тяжесть в животе и проблемы со сном.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее диетолог рассказала с каких продуктов лучше начинать свой день.

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