С каких продуктов лучше начинать свой день, рассказала диетолог

Российский диетолог Василиса Пономарева советует начинать день с яиц на завтрак или овсяных хлопьев не быстрого приготовления, сообщает Zakon.kz

"Я рекомендую начинать день с яиц. Здоровые жиры и масла важны, поэтому худеющим следует увеличить потребление оливкового масла, жирной рыбы и авокадо. Также подойдет жирный йогурт", - отметила она в беседе с журналистами МедикФорум.

Овсяные хлопья (не быстрого приготовления) по ее словам являются лучшей альтернативой, поскольку они содержат больше клетчатки и меньше сахара. Всякий раз, когда есть возможность, отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, а не белому рису, хлебу или макаронам.



Кроме того специалист по питанию назвала три фрукта, способных замедлить потерю веса.

"Такие фрукты, как ананас, манго и дыня, могут быть вкусными, но эти сладкие угощения следует ограничить. Вместо этого худеющие должны наслаждаться ягодами, яблоками и грушами", - отметила Пономарева.

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