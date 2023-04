Лига конференций: четыре матча ¼ финала

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Лига конференций УЕФА собрала в матчах ¼ финала 21 апреля ночью четыре встречи.

На поле польского стадиона встретились итальянская "Фиорентина" и польский "Лех Познань". Первая игра между соперниками завершилась победой итальянской команды со счетом 4:1. Ответный матч закончился в пользу хозяев поля. "Лех" обыграл "Фиорентина" со счетом 3:2.

Our European journey is over and what a beautiful trip it was 🙏

We fight for our dreams until the end,

thanks for all the support 🚂🔵⚪️@LechPoznan @europacnfleague pic.twitter.com/ZPdGhr6OrQ