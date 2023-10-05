Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Астана" потерпела поражение в матче с "Викторией" в группе Лиги конференций

"Астана" потерпела поражение в матче с "Викторией" в группе Лиги конференций Фото: скриншот с видео
Столичные футболисты в домашнем матче уступили чешской "Виктории" в рамках встречи второго тура группового этапа Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Матч, проходивший на поле "Астана Арены", прошел вечером 5 октября. Гостей из чешского Пльзеня – команду "Виктория" – принимали столичные футболисты "Астаны".

Начав с уверенного ведения счета, казахстанские футболисты пропустили два мяча в свои ворота за три минуты и не смогли выровнять счет. Итог игры составил 2:1 в пользу гостей столицы.

Ранее стало известно, что дебютный женский чемпионат мира по мини-футболу проведут в 2025 году. Впервые в истории мирового футзала определят лучшую женскую сборную планеты.

Читайте также

Азиада
Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев на 6 октября
Боксер Камшыбек Кункабаев уступил сопернику в финале Азиады
Боксер Камшыбек Кункабаев уступил сопернику в финале Азиады
Как выглядит медальная таблица Азиады 12-го дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после 12-го дня соревнований
Мария Мельникова
Астана Казахстан Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления