"Астана" потерпела поражение в матче с "Викторией" в группе Лиги конференций

Столичные футболисты в домашнем матче уступили чешской "Виктории" в рамках встречи второго тура группового этапа Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

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Матч, проходивший на поле "Астана Арены", прошел вечером 5 октября. Гостей из чешского Пльзеня – команду "Виктория" – принимали столичные футболисты "Астаны".

Начав с уверенного ведения счета, казахстанские футболисты пропустили два мяча в свои ворота за три минуты и не смогли выровнять счет. Итог игры составил 2:1 в пользу гостей столицы.

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