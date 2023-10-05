"Астана" потерпела поражение в матче с "Викторией" в группе Лиги конференций
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Матч, проходивший на поле "Астана Арены", прошел вечером 5 октября. Гостей из чешского Пльзеня – команду "Виктория" – принимали столичные футболисты "Астаны".
Начав с уверенного ведения счета, казахстанские футболисты пропустили два мяча в свои ворота за три минуты и не смогли выровнять счет. Итог игры составил 2:1 в пользу гостей столицы.
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