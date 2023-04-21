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В Астане показали документальный фильм о проблемах ранней беременности

В Астане показали документальный фильм о проблемах ранней беременности Фото: pixabay
Проблему ранней беременности подняли авторы фильма в документальной ленте, сообщает Zakon.kz.

Создатели документальной картины с говорящим названием "Ранняя беременность" презентовали ленту в Астане, передает AstanaTV.

Авторы подняли непростую тему, которую призывают решать, а не только "бороться с последствиями". Как показывает статистика, в Казахстане за 2021 год родилось шесть тысяч детей, мамам которых не исполнилось и 18 лет. Такие данные приводит бюро Национальной статистики.

"В Казахстане статистика рождаемости молодых девушек в шесть-семь раз выше, чем в Европе. Проблема в том, что большую часть времени мы боремся только с последствиями. С помощью этого фильма я хотела попытаться изучить и объяснить причину, показав последствия". Шырак Байназар, редактор фильма

Авторы фильма поднимают тему психологической незрелости юных родителей. Сказывается также, считают создатели, отсутствие информации и нехватка поддержки в случаях ранней беременности.

В Жанаозене 14-летняя девочка забеременела от собственного отца. Девочка с матерью обратились в перинатальный центр, чтобы прервать беременность. Полицейские задержали подозреваемого в растлении ребенка.

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Мария Мельникова
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