В Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца

Полиция задержала подозреваемого после того, как 14-летняя девочка вместе с матерью обратились в перинатальный центр с целью совершить аборт, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 14-летняя девочка вместе с матерью 24 февраля обратились к врачу в областной перинатальный центр, расположенный в Актау, с целью прерывания первой беременности по социальным показаниям. Срок беременности девочки составил 13-14 недель.

Специалисты роддома сообщили об этом в Центр оперативного управления полиции города.

Полицейские установили личность подозреваемого в совершении сексуальных действий с несовершеннолетней и задержали его.

"Подозреваемый является родным отцом потерпевшей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции Жанаозена по статье 120 УК РК ("Изнасилование")", – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

В конце февраля стало известно, что в Актау мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование детей.