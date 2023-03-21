Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца

В Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца Фото: pexels
Полиция задержала подозреваемого после того, как 14-летняя девочка вместе с матерью обратились в перинатальный центр с целью совершить аборт, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 14-летняя девочка вместе с матерью 24 февраля обратились к врачу в областной перинатальный центр, расположенный в Актау, с целью прерывания первой беременности по социальным показаниям. Срок беременности девочки составил 13-14 недель.

Специалисты роддома сообщили об этом в Центр оперативного управления полиции города.

Полицейские установили личность подозреваемого в совершении сексуальных действий с несовершеннолетней и задержали его.

"Подозреваемый является родным отцом потерпевшей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции Жанаозена по статье 120 УК РК ("Изнасилование")", – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области. 

Иные сведения не разглашаются в интересах следствия.

В конце февраля стало известно, что в Актау мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование детей.

Читайте также

В Алматы задержан студент за сообщения о взрывных устройствах

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 360 км от Алматы

В ДТП в Актюбинской области погиб человек – машина сгорела

Анастасия Стативкина
Жанаозен Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут
В Алматы с 20 марта запустят новый автобусный маршрут
деньги, валюта, курс
Доллар подорожал на торгах 20 марта
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи Алматы
Первомайские озера с лотосами
Райские цветы близ Алматы: что будет с лотосами при строительстве БАКАД
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления