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Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе

Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Документальный фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" выйдет в прокат 9 марта 2024 года. Об этом рассказал прославленный фигурист, сообщает Zakon.kz.

47-летний российский фигурист на странице в Instagram подчеркнул:

"Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле".

Костомаров отмечает: "Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня".

"Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все. Ровно через месяц! Смотрите в кино с 9 марта фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды". Я сам еще не видел, что получилось, оценим вместе".Роман Костомаров

Режиссером картины выступил Михаил Щедринский. По данным публикации издания ТАСС, съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

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Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.

В конце 2023 года Костомаров вышел на публике на лед на коньках в шоу "Вместе и навсегда".

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