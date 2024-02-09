Роман Костомаров анонсировал документальный фильм о себе

Документальный фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" выйдет в прокат 9 марта 2024 года. Об этом рассказал прославленный фигурист, сообщает Zakon.kz.

47-летний российский фигурист на странице в Instagram подчеркнул:

"Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле".

Костомаров отмечает: "Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня".

"Но в главных ролях тут даже не столько я, сколько моя семья – мама, жена, дочь, друзья, коллеги, врачи. Это в том числе и их истории, как они через все это проходили и откуда брали силы. И это такая возможность поблагодарить их за все. Ровно через месяц! Смотрите в кино с 9 марта фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды". Я сам еще не видел, что получилось, оценим вместе". Роман Костомаров

Режиссером картины выступил Михаил Щедринский. По данным публикации издания ТАСС, съемочная группа сопровождала Романа повсюду несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением.

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Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.

В конце 2023 года Костомаров вышел на публике на лед на коньках в шоу "Вместе и навсегда".