С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве оператора
Болдуин считался главным подозреваемым в гибели кинооператора Галины Хатчинс, произошедшей во время съемок фильма, сообщает ABC News.
Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где Болдуин исполнял главную роль.
Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. Оператор Галина Хатчинс скончалась, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.
Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс.
Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.
Прокуратура обвинила Болдуина в том, что он пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием и не потребовал как минимум двух проверок пистолета штатным оружейником, а также направил его на оператора, таким образом нарушив "первое правило оружейной безопасности".