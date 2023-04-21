С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве оператора

Прокуратура американского штата Нью-Мексико сняла обвинения в непредумышленном убийстве с киноактера Алека Болдуина, сообщает Zakon.kz.

Болдуин считался главным подозреваемым в гибели кинооператора Галины Хатчинс, произошедшей во время съемок фильма, сообщает ABC News.



Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), где Болдуин исполнял главную роль.

Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. Оператор Галина Хатчинс скончалась, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.



Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс.

Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Прокуратура обвинила Болдуина в том, что он пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием и не потребовал как минимум двух проверок пистолета штатным оружейником, а также направил его на оператора, таким образом нарушив "первое правило оружейной безопасности".